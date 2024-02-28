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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 484 оценки

Один из самых известных киберспортсменов мира "s1mple" озвучил стоимость своего домашнего ПК

Solstice
Новости

Один из самых известных в мире киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike, украинец Александр Костылев, больше известный как "s1mple" рассказал сколько стоит его домашний игровой компьютер.

Во время стрима на сервисе Twitch Костылев пожаловался на низкую производительность в онлайн-шутере Counter-Strike от Valve.

Черт. Я просто не понимаю, что происходит. Почему я лагаю в этой игре? У меня ПК за 10 тысяч долларов. Почему лагает? Я хочу, чтобы вернули CS:GO. Ладно, шучу. Просто исправьте эту игру - сказал Александр "s1mple" Костылев.

Как известно, Костылев был признан лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года.

В 2023 году "s1mple" сделал затяжную паузу в своей киберспортивной карьере. Но уже вскоре он вернется в составе команды Falcons Esports, где будет выступать на правах аренды месяц. За этот период Костылев заработает $1 миллион долларов.

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-25
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
agula98

Что нужно такого поставить в пк что бы он стоил 10 тысяч долларов? Даже если закупить самый оверпрайс и заказать кастомную воду выйдет максимум 7 тысяч долларов

1
Antoxanotdance

ну скаманули мамонта и что

4
Losha000

Возможно он не тока системник в цену включил, хотя это странно если так

0
Kamishini1993

Каждая деталь кастомка или ограниченное издание, легко может и за 10к перевалить да и это явно спонсорский ПК

2
Talendor3

свитоперделок для красоты кастомных наставил небось

1
SoRaS3

Хайп. Просто хайп.

Сумма не реальная, если там не какое-то новое "чудо света" под столом.. ))

0
Onti 1

наверно просто дезайнерский 3 к баксов железа посыпаные сверху стразами

0
PastoralUpton

Его знают только фанаты Counter-Strike...остальные и слыхом не слышали кто это такой..

0
Антон Патриарх Логвинов

И чё? На твиче у любого мало-мальски популярного стримера компы за 500к+. Дороже просто нет сейчас, если только не покупать все комплектующие из золота. Чего он туда напихал на 10к непонятно.

-1
Real Slim Shady

А он в это время жевал бургер из Вкусно и Точка?

-3