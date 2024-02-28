Один из самых известных киберспортсменов мира "s1mple" озвучил стоимость своего домашнего ПК

Один из самых известных в мире киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike, украинец Александр Костылев, больше известный как "s1mple" рассказал сколько стоит его домашний игровой компьютер.
Во время стрима на сервисе Twitch Костылев пожаловался на низкую производительность в онлайн-шутере Counter-Strike от Valve.
Черт. Я просто не понимаю, что происходит. Почему я лагаю в этой игре? У меня ПК за 10 тысяч долларов. Почему лагает? Я хочу, чтобы вернули CS:GO. Ладно, шучу. Просто исправьте эту игру - сказал Александр "s1mple" Костылев.
Как известно, Костылев был признан лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года.
В 2023 году "s1mple" сделал затяжную паузу в своей киберспортивной карьере. Но уже вскоре он вернется в составе команды Falcons Esports, где будет выступать на правах аренды месяц. За этот период Костылев заработает $1 миллион долларов.
Что нужно такого поставить в пк что бы он стоил 10 тысяч долларов? Даже если закупить самый оверпрайс и заказать кастомную воду выйдет максимум 7 тысяч долларов
ну скаманули мамонта и что
Возможно он не тока системник в цену включил, хотя это странно если так
Каждая деталь кастомка или ограниченное издание, легко может и за 10к перевалить да и это явно спонсорский ПК
свитоперделок для красоты кастомных наставил небось
Хайп. Просто хайп.
Сумма не реальная, если там не какое-то новое "чудо света" под столом.. ))
наверно просто дезайнерский 3 к баксов железа посыпаные сверху стразами
Его знают только фанаты Counter-Strike...остальные и слыхом не слышали кто это такой..
И чё? На твиче у любого мало-мальски популярного стримера компы за 500к+. Дороже просто нет сейчас, если только не покупать все комплектующие из золота. Чего он туда напихал на 10к непонятно.
А он в это время жевал бургер из Вкусно и Точка?