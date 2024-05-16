Костылев объявил о запуске образовательной платформы по Counter-Strike 2:
"Меня это заинтересовало, потому что я знаю, как заставить игроков выступать лучше. Я вижу, сколько ошибок совершают игроки, и чувствую, что для них это хорошая возможность научиться чему-то у меня и у других профессионалов. Будет много примеров того, как надо и как не надо играть в некоторых критических ситуациях.
Я чувствую, что мы будем привлекать игроков, тренеров и менеджеров, чтобы они могли объяснить новому поколению, каково это — соревноваться. Я хочу видеть меньше ошибок, я хочу видеть, как игроки больше действуют в команде. Я хочу видеть красивую Counter-Strike."
Проект получил название «Играй как s1mple». Годовая стоимость обучения составит $100. Образовательный процесс будет включать серию видео из более 60 интерактивных сессий, посвященных развитию внутриигровых навыков, стратегиям и карьерному росту вне игры.
Партнером проекта выступит FACEIT — участники получат доступ к премиальным функциям и эксклюзивному контенту на платформе. Регистрация в школу откроется 13 мая, количество мест будет ограничено.
Один из самых известных киберспортсменов мира "s1mple" запустил киберспортивную школу
Костылев объявил о запуске образовательной платформы по Counter-Strike 2:
Чисто по стопам зевса )
правильно, чё бы не зарабатывать на воздухе
"Один из самых известных киберспортсменов мира "s1mple" запустил киберспортивную школу"
...и жидко пёрнул
Надо было франшизу создавать s1mple King с гайдами по ожирению на каждый заказ Саня, не доиграл