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Old World 05.05.2020
Стратегия, Пошаговая
7.4 111 оценок

4X-стратегия Old World получила дополнение Behind the Throne

butcher69
Новости

Новое DLC для 4X-игры Old World от Hooded Horse и Mohawk Games уже доступно для приобретения! Old World - Behind the Throne сосредотачивается на взаимодействии персонажей, предлагая новые игровые механики, которые проверят грандиозные планы игроков как никогда ранее.

Появились могущественные соперники, обладающие популярностью и/или властью, чтобы бросить новый вызов правителям, в то время как лидеры династий начнут испытывать стресс от новых механик, призванных бороться с давлением правления.

DLC также включает в себя другие новые возможности, включая:

  • Более 350 новых событий, в основном связанных с политикой, интригами и личными амбициями.
  • Более десяти новых черт характера, таких как "Напряженный", "Импульсивный" и, конечно же, "Непопулярный".
  • Коллекцию новых целей и амбиций.
  • Три новых улучшения и проекта - поместья, трущобы и проект "Благолепие".
  • Шесть новых исторических персонажей, которые могут стать "Восходящими звездами" - важными фигурами, способными стать чьим-то величайшим союзником или самым яростным соперником.
  • Новые портреты персонажей и художественные работы событий.
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Old World
05.05.2020
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Almadir

Норм. Годная стратегия.

0
PerspicaciousMorgathus

Лучше или хуже 5 цивы? Давно ищу что то такое, 6 цива не зашла

0