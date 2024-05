4X-стратегия Old World получила дополнение Behind the Throne

Новое DLC для 4X-игры Old World от Hooded Horse и Mohawk Games уже доступно для приобретения! Old World - Behind the Throne сосредотачивается на взаимодействии персонажей, предлагая новые игровые механики, которые проверят грандиозные планы игроков как никогда ранее.

Появились могущественные соперники, обладающие популярностью и/или властью, чтобы бросить новый вызов правителям, в то время как лидеры династий начнут испытывать стресс от новых механик, призванных бороться с давлением правления.

DLC также включает в себя другие новые возможности, включая: