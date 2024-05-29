4X-стратегия Old World получила дополнение Behind the Throne

Новое DLC для 4X-игры Old World от Hooded Horse и Mohawk Games уже доступно для приобретения! Old World - Behind the Throne сосредотачивается на взаимодействии персонажей, предлагая новые игровые механики, которые проверят грандиозные планы игроков как никогда ранее.
Появились могущественные соперники, обладающие популярностью и/или властью, чтобы бросить новый вызов правителям, в то время как лидеры династий начнут испытывать стресс от новых механик, призванных бороться с давлением правления.
DLC также включает в себя другие новые возможности, включая:
- Более 350 новых событий, в основном связанных с политикой, интригами и личными амбициями.
- Более десяти новых черт характера, таких как "Напряженный", "Импульсивный" и, конечно же, "Непопулярный".
- Коллекцию новых целей и амбиций.
- Три новых улучшения и проекта - поместья, трущобы и проект "Благолепие".
- Шесть новых исторических персонажей, которые могут стать "Восходящими звездами" - важными фигурами, способными стать чьим-то величайшим союзником или самым яростным соперником.
- Новые портреты персонажей и художественные работы событий.
Норм. Годная стратегия.
Лучше или хуже 5 цивы? Давно ищу что то такое, 6 цива не зашла