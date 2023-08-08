Шутер Counter-Strike 2 может выйти в открытый доступ в сентябре

Анонсированное продолжение популярного сетевого шутера Counter-Strike от Valve должно было выйти летом этого года. Судя по всему, планы разработчиков слегка изменились и теперь проект собираются выпустить позднее заявленного срока. Counter-Strike 2 доберется до публичного доступа в конце сентября.
На новые сроки релиза Counter-Strike 2 указывает недавнее исследование датамайнеров. Энтузиасты проанализировали внутренние файлы игры и среди упоминания рейтингового сезона была обнаружена дата запуска игры. Согласно последним данным, шутер собираются выпустить до 23 сентября 2023 года. Именно с этой даты начинается таблица лидеров в рейтинге Counter-Strike 2.
Как отмечают датамайнеры, в таблице лидеров уже находится информация о трех сезонах для шутера. Первый должен начаться в сентябре и продлится до конца этого года. Второй будет запущен 20 марта 2024, а третий в сентябре того же года.
Когда ждать релиза Counter-Strike 2 официально неизвестно. Студия Valve по-прежнему указывает на дату выхода летом этого года. Тем временем, шутер получил очередное обновление для закрытого бета-теста, где была удалена карта Анубис, а вместо неё добавлена Ancient.
Так Габен же сказал что игра выйдет летом, о какой сентябре может идти речь? Ждем официальной инфы от дядушки.
Держу в курсе, в Америке календарное лето приходится до последней недели сентября
Согласен, прежде чем запускать табллицу лидеров, народ должен опробовать игру, привыкнуть к ней.
Но это не точно.