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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 439 оценок

В 2023 году Valve заработала на кейсах около 1 млрд долларов

Simple Jack
Новости

Портал CS2 Case Tracker представил данные по открытым кейсам в шутерах CS:GO и CS2 в 2023 году.

Доход Valve составил 980 млн долларов. Геймеры открыли более 400 млн кейсов с помощью 359 млн ключей. Самым популярным ящиком оказались «Грёзы и кошмары» (50 млн штук). При этом кейсы за год подорожали в среднем на 178%.

Рекордным днём стало 25 апреля, когда состоялся релиз Anubis Collection Package. Тогда геймеры открыли 6,6 млн ящиков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Лох не мамонт

4
Димка2010

не дожил "гений" до такого.. слишком рано родился..

сейчас бы выстрелил точно.

1
wianewa Димка2010

Да, явно бы придумал какую-нибудь онлайн разводку, типа рейда.)

0
Costollom
В 2023 году Valve заработала на кейсах около 1 млрд долларов

На дураках.

0