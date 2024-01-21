В 2023 году Valve заработала на кейсах около 1 млрд долларов

Портал CS2 Case Tracker представил данные по открытым кейсам в шутерах CS:GO и CS2 в 2023 году.
Доход Valve составил 980 млн долларов. Геймеры открыли более 400 млн кейсов с помощью 359 млн ключей. Самым популярным ящиком оказались «Грёзы и кошмары» (50 млн штук). При этом кейсы за год подорожали в среднем на 178%.
Рекордным днём стало 25 апреля, когда состоялся релиз Anubis Collection Package. Тогда геймеры открыли 6,6 млн ящиков.
Лох не мамонт
не дожил "гений" до такого.. слишком рано родился..
сейчас бы выстрелил точно.
Да, явно бы придумал какую-нибудь онлайн разводку, типа рейда.)
На дураках.