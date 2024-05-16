Брутальный слэшер-рогалик VOIN от разработчика-одиночки получил играбельную демку

В начале этого года для ПК был анонсирован очередной рогалик, где нужно истреблять огромное полчище врагов и использовать уникальные навыки. Речь идет о игре под названием VOIN, которая создается силами лишь одного разработчика. Несмотря на достаточно примитивный жанр, проект обещает выделиться интересным воплощением тёмного фэнтези. Также в игре будет реализована уникальная механика, объединяющая в себе магию стихий и оружие ближнего боя. Опробовать игру можно с помощью бесплатной демоверсии.
Демка VOIN была представлена в рамках фестиваля "Бесконечной реиграбельности". Оценить рогалик и его механику можно будет до 3 июня. В рамках пробной версии игры пользователей ждет подробное введение в игру и её основные особенности игрового процесса. Игрокам для прохождения будет доступно 3 основных квеста, две гигантские локации и финальный босс первого акта игры.
По итогам демоверсии автор надеется получить ценные отзывы игроков, которые послужат основой для баланса некоторых систем. Также разработчик VOIN открыт для различных предложений. Поскольку игра находится в разработке, в неё еще можно добавить или кардинально переработать механику, учитывая пожелания игроков.
Для одного человека это неплохо)
Всё таки одному человеку реально сделать хорошую игру (не мобильную). Респект!
"уникальная механика, объединяющая в себе магию стихий и оружие ближнего боя"
Класс "Магус" из Пасфайндера сразу пришел на ум.
если это выглядит как новая игра обсидианов то зачем платить больше?