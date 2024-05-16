Брутальный слэшер-рогалик VOIN от разработчика-одиночки получил играбельную демку

В этом мрачном вы становитесь могущественным адептом стихий, рождённым из самой магии и призванным служить орудием в руках загадочных чародеев. Ваше предназначение — положить конец ужасающей чуме, что пожирает всё живое на своём пути, оставляя за собой лишь разруху и отчаяние. Только вам под силу противостоять этому смертоносному поветрию и вернуть надежду в сердца уцелевших.

Приготовьтесь окунуться в самую гущу сражений, где от вашей скорости, ловкости и умения владеть стихиями будет зависеть не только ваша жизнь, но и судьба всего мира. Вам предстоит прорываться сквозь несметные полчища врагов, каждый из которых жаждет вашей крови и готов на всё, чтобы остановить вас. Но вы не из тех, кто отступает перед лицом опасности — в ваших руках сосредоточена древняя сила, способная обратить в прах любого противника.

Но битвы — лишь часть вашего пути. Вам доведётся исследовать этот мрачный и таинственный мир, собирая по крупицам ценные предметы и артефакты, что помогут вам в вашей миссии. Вы также должны периодически возвращаться к Узлу — священному месту силы, где у вас будет возможность очистить свою добычу, улучшить навыки и стать ещё могущественнее. Каждое возвращение к Узлу — это возможность стать сильнее, быстрее, опаснее. И с каждым разом вы будете всё увереннее шагать навстречу своей судьбе, сокрушая всё новых врагов и приближаясь к разгадке тайны чумы.