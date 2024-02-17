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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 475 оценок

В Counter-Strike 2 курицы обрели физическую модель и научились двигать предметы

Protezza
Новости

В последнем обновлении Counter-Strike 2 курицы обрели физическую модель и научились двигать предметы

О необычных свойствах пернатых стали сообщать игроки. Своими действиями курицы порой переворачивают игровые ситуации в неожиданное русло. Например, могут подвинуть потерянную бомбу или оружие.

Вероятно, что Valve внесет правки в ближайшем обновлении. Или игрокам придется привыкать к геймплейным нововведениям.

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-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
B e s i k

Подождите ещё немного и выйдет мод курицы какают + 2к текстуры какашек куриц

3
GraF68ru

Осталось устроить охоту всех куриц за убийство своих и на этом можно заканчивать с развитием игры

3
Lvinomord

Вот когда они начнут хэды с болтовок всем подряд раздавать, вот это будет прикол))

2
UninformedReynold

Мне кажется добавление возможности прицеливаться со всех оружий было бы полезнее.

2
Sweet Cake

Зачем?

-1
wianewa

Да игра в принципе морально устарела.

2
Русик_96 Sweet Cake

для удобство зачем не тупи

1
Kollich wianewa

После 1.6 соурс был прорывом, а новые части радуют разве что любитей открывать сундучки и девочек разукрашивающих пушки в розовые тона

0
Kollich

Габен милосердный даже курицам даровал свободу, это ли не чудо

2
Izi_Chelovek_geymer

Хахаха пернатые теперь могут спрятать бомбу представляю если ещё сделают что бы курицы стреляли яйцами вообще будет

2