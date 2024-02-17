В последнем обновлении Counter-Strike 2 курицы обрели физическую модель и научились двигать предметы
О необычных свойствах пернатых стали сообщать игроки. Своими действиями курицы порой переворачивают игровые ситуации в неожиданное русло. Например, могут подвинуть потерянную бомбу или оружие.
Вероятно, что Valve внесет правки в ближайшем обновлении. Или игрокам придется привыкать к геймплейным нововведениям.
В Counter-Strike 2 курицы обрели физическую модель и научились двигать предметы
В последнем обновлении Counter-Strike 2 курицы обрели физическую модель и научились двигать предметы
Подождите ещё немного и выйдет мод курицы какают + 2к текстуры какашек куриц
Осталось устроить охоту всех куриц за убийство своих и на этом можно заканчивать с развитием игры
Вот когда они начнут хэды с болтовок всем подряд раздавать, вот это будет прикол))
Мне кажется добавление возможности прицеливаться со всех оружий было бы полезнее.
Зачем?
Да игра в принципе морально устарела.
для удобство зачем не тупи
После 1.6 соурс был прорывом, а новые части радуют разве что любитей открывать сундучки и девочек разукрашивающих пушки в розовые тона
Габен милосердный даже курицам даровал свободу, это ли не чудо
Хахаха пернатые теперь могут спрятать бомбу представляю если ещё сделают что бы курицы стреляли яйцами вообще будет