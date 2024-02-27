В Counter-Strike 2 может появиться полноценная сюжетная кампания с кат-сценами

Сетевой шутер Counter-Strike 2 вышел на ПК в цифровом магазине Steam еще осенью 2023 года. С тех пор разработчики выпустили несколько обновлений для бесплатной игры, однако их нельзя назвать значительными. Тем не менее поддержка проекта вряд ли будет снижена, и уже в этом году шутер может получить действительно серьезное нововведение. В Counter-Strike 2 может впервые появиться полноценный сюжетный режим.

На появление сюжета в Counter-Strike 2 намекают внутренние файлы игры. Датамайнер с ником ThourCS2 проанализировал сборку шутера после обновления и к его большому удивлению увидел несколько весомых намеков на появление в игре нормальной истории с персонажами и событиями.

Как сообщается, с «Гонкой вооружений» было удалено множество строк и функций, связанных с комиксом, который был представлен в кампании «Близнецы» операции Wildfire. Вместе с игрой появилось упоминание субтитров и различных материалов. В частности, в коде Counter-Strike 2 сейчас присутствует упоминание кат-сцен, которые, очевидно, будут необходимы для сюжетной кампании.

Датамайнер предполагает, что игроки вряд ли увидят сюжетный режим в Counter-Strike 2 наподобие других игр. Вероятнее всего, разработчики из Valve будут добавлять в шутер операции с постановочными роликами и глобальной историей.