Counter-Strike 2 Лето 2023
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В Counter-Strike 2 новый баг - бомба пропадает при выходе игрока из матча

Todd_Howard
Новости

Участники бета-тестирования Counter-Strike 2 сообщили о новом баге в шутере. У команды террористов исчезает бомба, если ее владелец выходит из матча.

В ролике, опубликованном на Youtube, можно заметить, что команда стримера начала раунд 4v5. Игроки пошли на точку A, но потом вспомнили про бомбу. После чего они не обнаружили ее на мини-карте — взрывчатка оказалась у участника матча, который вышел из игры.

Ночью на 7 июня компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 со значительными изменениями интерфейса, а также обновленной картой Mirage. Она заменила Dust2 на игровых серверах тестирования. 8 июня разработчики выпустила еще одно обновление, в котором исправили баг со стоимостью брони.

Индустрия
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Freund Benno

Реализм. Раньше, когда играли во дворе в футбол или баскетбол, если хозяина мяча загоняли домой, он уносил его с собой.

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