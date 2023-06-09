В Counter-Strike 2 новый баг - бомба пропадает при выходе игрока из матча

Участники бета-тестирования Counter-Strike 2 сообщили о новом баге в шутере. У команды террористов исчезает бомба, если ее владелец выходит из матча.

В ролике, опубликованном на Youtube, можно заметить, что команда стримера начала раунд 4v5. Игроки пошли на точку A, но потом вспомнили про бомбу. После чего они не обнаружили ее на мини-карте — взрывчатка оказалась у участника матча, который вышел из игры.

Ночью на 7 июня компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 со значительными изменениями интерфейса, а также обновленной картой Mirage. Она заменила Dust2 на игровых серверах тестирования. 8 июня разработчики выпустила еще одно обновление, в котором исправили баг со стоимостью брони.