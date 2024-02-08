В CS2 исправили баг, который позволял играть только на английской раскладке

В ночь на 8 февраля Valve выпустила новое обновление для Counter-Strike 2. Авторы исправили критический баг, который позволял играть только на английской раскладке.
Список изменений патча от 7 февраля:
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи графики AMD не могли перемещать наклейки на оружии;
- Наклейки с произвольным размещением теперь отображаются правильно при просмотре других предметов в игре на торговой площадке сообщества и в инвентаре Steam;
- Различные исправления ошибок и настройки дымовых гранат;
- Исправлена ошибка с анимацией осмотра ножа Kukri;
- Исправлена ошибка, из-за которой у игрока с зажигательной гранатой иногда появлялись эффекты огня у его ног;
- Удален значок перегрузки опыта из ленты убийств;
- В подсказке о смене оружия теперь будет отображаться название оружия/скина, а не именной ярлык;
- Исправлена ошибка с распознаванием языка при использовании не английской раскладки клавиатуры;
- Различные исправления вылетов.
В ночь на 7 февраля вышло крупнейшее обновление для Counter-Strike 2. Разработчики вернули режим «Гонка вооружений», а также представили новый кейс, капсулу с наклейками и контейнер с музыкальными наборами.
0 комментариев за 50 минут, видимо всем уже наплевать.)