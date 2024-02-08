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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 458 оценок

В CS2 исправили баг, который позволял играть только на английской раскладке

Simple Jack
Новости

В ночь на 8 февраля Valve выпустила новое обновление для Counter-Strike 2. Авторы исправили критический баг, который позволял играть только на английской раскладке.

Список изменений патча от 7 февраля:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи графики AMD не могли перемещать наклейки на оружии;
  • Наклейки с произвольным размещением теперь отображаются правильно при просмотре других предметов в игре на торговой площадке сообщества и в инвентаре Steam;
  • Различные исправления ошибок и настройки дымовых гранат;
  • Исправлена ​​ошибка с анимацией осмотра ножа Kukri;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой у игрока с зажигательной гранатой иногда появлялись эффекты огня у его ног;
  • Удален значок перегрузки опыта из ленты убийств;
  • В подсказке о смене оружия теперь будет отображаться название оружия/скина, а не именной ярлык;
  • Исправлена ​​ошибка с распознаванием языка при использовании не английской раскладки клавиатуры;
  • Различные исправления вылетов.

В ночь на 7 февраля вышло крупнейшее обновление для Counter-Strike 2. Разработчики вернули режим «Гонка вооружений», а также представили новый кейс, капсулу с наклейками и контейнер с музыкальными наборами.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CrispSundew

0 комментариев за 50 минут, видимо всем уже наплевать.)

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