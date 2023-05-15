Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 30.06.2017
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Из жизни ушел голос оригинального Крэша из Crash Bandicoot

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Gutsz
Новости

В игровой индустрии наблюдается еще одно крайне неприятное потрясение, которое в первую очередь касается поклонников культовой серии платформеров Crash Bandicoot. Как стало известно, в возрасте 61 года из жизни ушел актер озвучивания Брендан О'Брайен, подаривший свой голос Крэшу в классических частях франшизы.

Брендана О'Брайена можно было услышать в самое первой игре серии Crash Bandicoot, а также он участвовал в озвучивании Dr. Neo Cortex, Dr. N. Gin, Dr. N. Brio, Pinstripe и других в оригинальных играх про Крэша. Сказанную им реплику "уоу" в роли Крэша продолжали использовать в играх в течение многих лет даже после его ухода из озвучки.

В последнее время О'Брайен пытался вернуться к озвучиванию игр. Он вел активные переговоры со студией Summitsphere и должен был подарить свой голос одному из персонажей ANTONBLAST, однако переговоры так и не были завершены. Актер скончался еще 23 марта, но причины смерти не сообщается. О случившемся стало известно только сейчас, когда на это обратили внимание журналисты и фанаты, объявив в социальных сетях траур.

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