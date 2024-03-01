Поддержка Crash Team Rumble в плане нового контента подходит к концу: обновление, выходящее на следующей неделе, станет последним в этом отношении, после чего игра будет по-прежнему доступна, но в ней больше не будет нового контента.
Вчера стало известно, что Toys for Bob покидает Activision и Microsoft, чтобы стать независимой студией, также стало известно, что поддержка Crash Team Rumble прекращена, по крайней мере, в том, что касается нового контента.
Многопользовательский экшен-платформер, основанный на мире Крэша, получит финальное обновление на следующей неделе, с новым Battle Pass, который будет содержать весь контент из предыдущих трех сезонов в свободном доступе.
Финальное обновление, касающееся контента Crash Team Rumble, появится 4 марта 2024 года. В основной игре игроки получат доступ к бесплатному боевому пропуску на 500 уровней, который включает 104 новых предмета. По сути, обновление от 4 марта соберет воедино весь контент из предыдущих боевых пропусков. В это обновление войдет весь контент боевого пропуска с первого по третий сезон, а также все награды, которые были доступны во время событий". С закрытием поддержки покупки через Crash Coins будут отменены, и игроки смогут использовать имеющиеся у них монеты для приобретения возможности быстрого продвижения по уровням боевого пропуска.
Внутренний магазин, таким образом, будет отключен, но оставшиеся монеты можно будет использовать для более удобного получения предметов в гигантском боевом пропуске, объединяющем три сезона.
Запущенная в июне 2023 года, Crash Team Rumble, несмотря на приличные ожидания, так и не получила популярности, что заставило Activision прекратить ее поддержку менее чем через год.
Беда, печаль!!!!!!!!!!!!!!!!
Не взлетела игрушка. А жаль.