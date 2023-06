У Crash Team Rumble менее 30 зрителей на Twitch ©

Когда-то давно Crash Bandicoot был талисманом PlayStation, благодаря которому компания Naughty Dog стала одним из самых культовых разработчиков консоли. Он проложил дорогу для Jak and Daxter, Uncharted и The Last of Us. Но в наши дни она прокладывает дорогу к фабрикам Call of Duty и фабрикам по производству спин-оффов живых игр. Вот тут-то и появляется Crash Team Rumble. Она была отвергнута как критиками, так и зрителями, и ее борьба за внимание геймеров и фанатов Crash может быть подытожена ее аудиторией на Twitch, состоящей из 24 зрителей.

На момент написания поста эти зрители распределены между десятью различными трансляциями, причем самый низкий показатель - один зритель, а самый высокий - девять. "Готовы ли вы к RUMBLE?!" - спрашивает стример colinreid, на что разбавленная аудитория, насчитывающая менее 30 человек, отвечает: "Наверное".

Эта, к сожалению, низкая явка была впервые замечена Crashy News, сайтом, посвященным всему, что связано с Bandicoot. На момент публикации отчета у игры было около 30 зрителей, но сейчас их число упало до 14. Среди игр, у которых сейчас больше зрителей, - Crash Team Racing, Black Ops 4, Tomb Raider Level Editor, MultiVersus и Gollum.

Конечно, количество зрителей Twitch не отражает того, сколько людей играют или купили игру. В Crash Team Rumble, несомненно, играют более 20 человек. Однако один из самых популярных твитов об игре, набравший 27 000 лайков и 2,3 миллиона просмотров, просто спрашивал: "Насколько вы осведомлены о том, что новая игра Crash Bandicoot доступна уже 4 дня". Многие комментарии повторяют одно и то же мнение: "Я понятия не имел".

"Да, я даже не знал, что она уже вышла", - ответил один из пользователей. "Они проделали ужасную работу по маркетингу".

"Я думал, она выйдет в июле", - добавил другой. Другие даже запутались в жанре: то ли это MOBA, то ли соревновательный платформер.