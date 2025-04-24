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The Crew 2 29.06.2018
Аркада, Гонки, Автомобили, Авиация, Мотоциклы, Открытый мир
6.9 508 оценок

До конца года в The Crew 2 появится офлайн-режим

monk70 monk70

В сентябре прошлого года Ubisoft анонсировала офлайн-режимы для The Crew 2 и The Crew Motorfest. Сегодня французская компания обновила статус The Crew 2, подтвердив, что офлайн-режим появится к концу этого года.

В новом видео продюсер Грегори Корги рассказывает об общей ситуации. Он сказал, что разработка идет гладко и что, поскольку The Crew 2 изначально была разработана для сетевой игры, необходимо адаптировать опыт к офлайн-игре: по этой причине команда проводит тесты перед финальной версией, совершенствуя и балансируя контент. Некоторые функции будут сохранены, другие адаптированы, а некоторые определенные многопользовательские и кооперативные функции больше не будут доступны при игре в офлайн. Полный список будет опубликован разработчиками как можно скорее.

Что касается Motorfest, то сейчас команда сосредоточена на живом сервисе и поддержке на ближайшие годы, но у неё будет свой офлайн-режим. Однако на данный момент приоритет отдается второй части. Тесты также будут проводиться с сообществом, чтобы обеспечить стабильность и качество перед запуском. Первый тест состоится 30 апреля, игроки будут выбраны на основе их конфигураций и предыдущего участия в сообществе.

Офлайн-режим будет доступен на всех платформах, где доступна игра (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S), но первые тесты будут проводиться только на ПК.

7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Lekrefo

Жаль с 1 частью так не сделали

4
jax baron

разве? а вроде новость не была?

2
Большая Флейта

Хороший урок тем, кто решает покупать игры у всяких любителей зайти в задний проход

5
Большая Флейта jax baron

Была, об полном отключении)))

ilikeporsche

В дискорде есть сервер "The Crew Unlimited". Группа энтузиастов уже довольно продолжительное время занимается разработкой оффлайн режима. Уже проводили несколько тестов.

Сначала выпустят оффлайн режим, позже сделают и свои серверы для игры онлайн. Если не возникнет дополнительных проблем, оффлайн режим выпустят уже этим летом.

AndruhaGruz

Было бы отлично если бы они первую и вторую Дивизию сделали бы офлайн.

3
NochnoiGid

Уже готовятся сервера отключать? Хотя... учитывая что эта помойка выглядит хуже первой части, а про физику я вообще молчу - не удивительно. Серия Форзы Хорайзен на 3 головы выше этой поделки.

(Заявляю как владелец Зе Крю 1, 2 и Хорайзен 4, 5)

1
Большая Флейта

Анонс был еще год назад)))))

Пользователь ВКонтакте

Это надо было сделать и с 1 частью.
Когда просто хочется придти с работы и спокойно покататься по миру без суеты.
Ну я так и делал в принципе в 1 части, потихоньку неспеша, открывал черноту.
Всё-таки нету равных Крю, по наполнению активностей в мире.
Это реально жесть:) // Владислав Тишков

Ahnx

Дурачок спохватился, что его позорная поделка никому не нужна?

Поздно.

Lelik_mc_kawai

Ура! Читыыыыыыыыыыыы!