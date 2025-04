До конца года в The Crew 2 появится офлайн-режим

В сентябре прошлого года Ubisoft анонсировала офлайн-режимы для The Crew 2 и The Crew Motorfest. Сегодня французская компания обновила статус The Crew 2, подтвердив, что офлайн-режим появится к концу этого года.

В новом видео продюсер Грегори Корги рассказывает об общей ситуации. Он сказал, что разработка идет гладко и что, поскольку The Crew 2 изначально была разработана для сетевой игры, необходимо адаптировать опыт к офлайн-игре: по этой причине команда проводит тесты перед финальной версией, совершенствуя и балансируя контент. Некоторые функции будут сохранены, другие адаптированы, а некоторые определенные многопользовательские и кооперативные функции больше не будут доступны при игре в офлайн. Полный список будет опубликован разработчиками как можно скорее.

Что касается Motorfest, то сейчас команда сосредоточена на живом сервисе и поддержке на ближайшие годы, но у неё будет свой офлайн-режим. Однако на данный момент приоритет отдается второй части. Тесты также будут проводиться с сообществом, чтобы обеспечить стабильность и качество перед запуском. Первый тест состоится 30 апреля, игроки будут выбраны на основе их конфигураций и предыдущего участия в сообществе.

Офлайн-режим будет доступен на всех платформах, где доступна игра (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S), но первые тесты будут проводиться только на ПК.