До конца года в The Crew 2 появится офлайн-режим

В сентябре прошлого года Ubisoft анонсировала офлайн-режимы для The Crew 2 и The Crew Motorfest. Сегодня французская компания обновила статус The Crew 2, подтвердив, что офлайн-режим появится к концу этого года.
В новом видео продюсер Грегори Корги рассказывает об общей ситуации. Он сказал, что разработка идет гладко и что, поскольку The Crew 2 изначально была разработана для сетевой игры, необходимо адаптировать опыт к офлайн-игре: по этой причине команда проводит тесты перед финальной версией, совершенствуя и балансируя контент. Некоторые функции будут сохранены, другие адаптированы, а некоторые определенные многопользовательские и кооперативные функции больше не будут доступны при игре в офлайн. Полный список будет опубликован разработчиками как можно скорее.
Что касается Motorfest, то сейчас команда сосредоточена на живом сервисе и поддержке на ближайшие годы, но у неё будет свой офлайн-режим. Однако на данный момент приоритет отдается второй части. Тесты также будут проводиться с сообществом, чтобы обеспечить стабильность и качество перед запуском. Первый тест состоится 30 апреля, игроки будут выбраны на основе их конфигураций и предыдущего участия в сообществе.
Офлайн-режим будет доступен на всех платформах, где доступна игра (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S), но первые тесты будут проводиться только на ПК.
Жаль с 1 частью так не сделали
разве? а вроде новость не была?
Хороший урок тем, кто решает покупать игры у всяких любителей зайти в задний проход
Была, об полном отключении)))
В дискорде есть сервер "The Crew Unlimited". Группа энтузиастов уже довольно продолжительное время занимается разработкой оффлайн режима. Уже проводили несколько тестов.
Сначала выпустят оффлайн режим, позже сделают и свои серверы для игры онлайн. Если не возникнет дополнительных проблем, оффлайн режим выпустят уже этим летом.
Было бы отлично если бы они первую и вторую Дивизию сделали бы офлайн.
Уже готовятся сервера отключать? Хотя... учитывая что эта помойка выглядит хуже первой части, а про физику я вообще молчу - не удивительно. Серия Форзы Хорайзен на 3 головы выше этой поделки.
(Заявляю как владелец Зе Крю 1, 2 и Хорайзен 4, 5)
Анонс был еще год назад)))))
Это надо было сделать и с 1 частью.
Когда просто хочется придти с работы и спокойно покататься по миру без суеты.
Ну я так и делал в принципе в 1 части, потихоньку неспеша, открывал черноту.
Всё-таки нету равных Крю, по наполнению активностей в мире.
Это реально жесть:) // Владислав Тишков
Дурачок спохватился, что его позорная поделка никому не нужна?
Поздно.
Ура! Читыыыыыыыыыыыы!