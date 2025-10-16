Ubisoft добавила в The Crew 2 автономный режим

Ubisoft выпустила новое обновление для гоночной игры The Crew 2, которая всегда доступна онлайн, с долгожданным «автономным режимом».

Игроки ПК-версии могут скачать обновление уже сейчас. Размер файла также уменьшился примерно вдвое по сравнению с оригинальной версией. Ожидается, что обновление для консолей выйдет позднее сегодня.

The Crew 2 изначально вышла 29 июня 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а 14 сентября 2023 года её сменила The Crew Motorfest. Оригинальная игра вышла 2 декабря 2014 года, но была закрыта в 2024 году, что сделало её неиграбельной. После негативной реакции сообщества компания Ubisoft опубликовала заявление, в котором подробно описала планы по добавлению офлайн-режима в The Crew 2 и The Crew Motorfest, и теперь это стало реальностью.