"Если покупка не означает владение, то и пиратство не воровство": Steam-релиз Motorfest стала площадкой для протестов

Вчера состоялся релиз The Crew: Motorfest в Steam. Сразу после релиза на игру обрушился шквал негативных отзывов от геймеров, которым не понравилось отношение Ubisoft к оригинальной The Crew. В результате у игры на данный момент всего лишь 46 % положительных отзывов, что соответствует "смешанному" общему рейтингу.

Для тех, кто не следит за последними событиями, - краткое описание происходящего. В конце марта Ubisoft закрыла серверы первой части The Crew. А так как игра работала только в онлайн-режиме, фанаты были лишены возможности поиграть. Что еще хуже, спустя некоторое время компания отозвала лицензию на игру, в результате чего игроки не смогли даже установить ее. Как несложно догадаться, фанатам это не понравилось. Сначала возникло движение под названием "Хватит уничтожать игры", затем о случившемся сообщили в Европейскую комиссию, а позже была подана петиция в правительство Великобритании с требованиями к издателям.

В итоге все это отразилось на рейтингах последней части серии - The Crew: Motorfest. Если, конечно, не принимать во внимание негативные отзывы о том, что игра является простой копией Forza Horizon, то среди рецензий мы можем прочитать следующее:

Я вернул игру до того, как Ubisoft забрала ее и мои деньги.

На Motorfest мы не арендуем машины, мы арендуем игру.

Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".

Итак, мы имеем дело с классическим случаем "ревюбомбингом". Помимо всего прочего, игроки требуют вернуть к жизни оригинальную The Crew, добавления оффлайн-режима и возможности модифицировать игру. Но прежде всего они хотят, чтобы студия лучше общалась со своими игроками.