"Если покупка не означает владение, то и пиратство не воровство": Steam-релиз Motorfest стала площадкой для протестов

Вчера состоялся релиз The Crew: Motorfest в Steam. Сразу после релиза на игру обрушился шквал негативных отзывов от геймеров, которым не понравилось отношение Ubisoft к оригинальной The Crew. В результате у игры на данный момент всего лишь 46 % положительных отзывов, что соответствует "смешанному" общему рейтингу.
Для тех, кто не следит за последними событиями, - краткое описание происходящего. В конце марта Ubisoft закрыла серверы первой части The Crew. А так как игра работала только в онлайн-режиме, фанаты были лишены возможности поиграть. Что еще хуже, спустя некоторое время компания отозвала лицензию на игру, в результате чего игроки не смогли даже установить ее. Как несложно догадаться, фанатам это не понравилось. Сначала возникло движение под названием "Хватит уничтожать игры", затем о случившемся сообщили в Европейскую комиссию, а позже была подана петиция в правительство Великобритании с требованиями к издателям.
В итоге все это отразилось на рейтингах последней части серии - The Crew: Motorfest. Если, конечно, не принимать во внимание негативные отзывы о том, что игра является простой копией Forza Horizon, то среди рецензий мы можем прочитать следующее:
Я вернул игру до того, как Ubisoft забрала ее и мои деньги.
На Motorfest мы не арендуем машины, мы арендуем игру.
Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".
Итак, мы имеем дело с классическим случаем "ревюбомбингом". Помимо всего прочего, игроки требуют вернуть к жизни оригинальную The Crew, добавления оффлайн-режима и возможности модифицировать игру. Но прежде всего они хотят, чтобы студия лучше общалась со своими игроками.
Да? ну ка найди мне бесплатно крю2-3( про первую молчу). Это ммо игра, она не бесплатна и ее невозможно ломануть.
Весь смысл новости не конкретно в одной лишь The Crew, а в отношении юбиков к фанатам своих игр и во что это вылилось. По сути ты можешь скачать любую уже взломанную игру от юбисофт и тем самым выразив свой протест.
У меня нет протеста к юбикам за то что они отключили ммо игру в которую никто не играет спустя 10 лет, я пережил уже десятки закрытых игр за свою жизнь. Если закроют крю 3 спустя 10 лет - я буду играть в крю 6( если оно мне ваще будет интересно к тому времени)
Рад за тебя. У меня тоже нет к ним претензий, ведь я не играю в ммо игры, да и до сих пор еще не купил ни одной игры от юбисофт. Всё честно спиратил.))
Лайк однозначно)))
Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".
База.
Ну да. Если я качаю с торрента игру - у производителя она пропала? Нет. Значит я ни чего не украл.
По логике производителей и их защитничков ты бы точно купил игру, не будь её на торрентах. Такое ощущение, будто бы наличие защиты от слива игры на торренты лишает нас выбора и мы купим любое гoвно только потому, что не можем его скачать. Они только не учли одного: его даже качать не хочется, а годные игры мы покупаем и вне зависимости наличия пираток.
Соглы. Люди говорят так, словно я не могу купить игру и оформить возврат. Некоторые игры жалко с торрентов качать, а какие-то затертые до дыр пиратки покупаю при первой же возможности для поддержки разрабов, некоторые беру специально по фуллпрайсу. Так что лично в моем понимании вся эта ересь про лицухи - нагрев хомяков, которые ещё и оправдывают хомяководов. Поделом им, пусть и дальше нешоколад с причмокиванием кушают, хороших игр много накопилось в библе
Правильно. Если кто-то вломает ваш компьютер и скачает оттуда все ваши личные данные, то они у вас пропадут? - Нет. Значит, никто ничего не украл.
"его даже качать не хочется" этим все сказано!
- и? это копирование данных без вашего ведома. Так это и так делают ежечасно - государство получает доступ к прослушке, местоположению, и всем вашим фоткам на смартфоне, при желании. Наши права заведомо нарушены.
Распечатать в рамочку и тыкать всем, кто тут пиратство воровством называет!!!
Если товар аморфный и я не могу им владеть в физическом смысле, то и своровать я его тоже не могу! Он не настоящий!
Правильно. Так что если у вас укарадут деньги со счета, аккаунт, то это не воровство.)
Если у меня украдут деньги, их не станет. Если скачают игру с торрента, то она не пропадет у разработчика. Хватит уже коверкать смысл фраз.
Г - логика. Если игру пиратят, она все ещё остаётся у ее владельцев и из магазина не пропадает. Даже такую простую вещь приходится обьяснять, мда
Слушай, тебя за такое могут посадить в тюрьму ибо ты нарушаешь закон.
Так деньги же "аморфные".))
Качать могут и с вашего компьютера данные, и тогда тоже ничего не пропадёт.)
Пиратство в любом случае не воровство
Проснулись поздно. Наивные думали, что владеют игрой, но это не так.
Но сами-то Ubisoft так конечно же не думают поэтому заключили контракт с denuvo и пихают её в каждую игру. Вот поэтому я и говорю, что пиратство быть должно, чтобы заставлять разработчиков делать игры стимулирующие к покупке, а то скоро все начнут вести себя как они: сделают однотипную фигную, установят цену в баксов 100, поставят denuvo, да и ещё и отберут когда захотят.
Как можно назвать воровством то, что лежит в свободном доступе, с помоек тоже нельзя брать вещи? Это тоже воровство?
Мы не забудем заявление юбисофт про то, что "нам бы уже пора привыкнуть не владеть своими играми", и не простим.
и бы пора привыкнуть что большинство их игр будут популярны только через торрент)
самое интересное что - The Crew- не одна не была на торрентах- хотя обходы и онлайн уже давно научились обходить.
Это ммо, тут все на серверах юбиков.
Торрент это и не воровство, это любезно предоставленная версия игры на которую купили ключ в интернет магазине
Так пиратство в скачивании игр это не воровство тем более репаки, они вообще не принадлежат издателям, а вот создатель репака нарушает закон или юзания активашки виндовс это нарушение закона, хотя щас вроде не надо, я просто с их сайта скачал и все. Люди больше ворют качают музыку чем игры качают)) с фильмами наверное только запись из зала нарушение закона.
С записью с экрана тоже не все гладко, иначе за сьемки камерой фиксации мне должны постоянно платить, начиная от сьемки моего номера и до сьемки моего авто, ведь они официально купленные.
Эммм, почитайте соглашение steam, никто из нас не покупает на данной площадке игры, мы все их арендуем.
Так никто не знает про какое то там соглашение steam...они первый раз про такое слышат...а потом удивляются)) ЛОХ не мамонт ЛОХ не вымрет))
Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".
Категорически согласен!!!
Вообще-то очень странно наблюдать такой кипишь, если сами Юбисофт же говорили что при покупке игры она не принадлежит а арендуется, т.е они могут забрать ее обратно когда захотят образно говоря, и после этого тишина, а как закрыли и начали отбирать игру так поднялся вой, лично мне тоже не приятный тот факт что игру могут отобрать даже если ты ее купил
Так это так везде и давно, просто челы ни в чем не разбираются, но как всегда бегут бундовать. Не читали соглашение, потому что много буков, зато бегут буковы писать в интернетах.
ubi кака
Естественно, их лого-это какашка, вид сверху =)
Очень эргономичное обзывательство! И наверное правильное! :)))) +++++++
Тот момент, когда Капитана "Очевидность" и Адмирала "Ясен хрен" нужно повысить в звании, раз уж такие вещи не вызывают смех, а их приходится постоянно упоминать, чтоб не забывали:)))
Для справки: пираты - не те кто скачал нелегальный софт, а те кто его украл у хозяев/взломал/продал. Мы, как потребители, пользуемся самым выгодным предложением. Бесплатное бессрочное пользование без дополнительных ограничений - выгоднее аренды чего-то, что могут отнять в любой момент.
Меня больше удивила надпись, что для того, чтобы поиграть в Demo, нужно сначала купить игру))) В итоге пошел на Ubisoft Connect и там попробовал, всё пошло без проблем.
А сама игра очень приятная. По графону нет вопросов, управление авто легкое и не чувствуется сложной как в предыдущих двух частях. С форзой сравнивать не буду, для меня это две разные игры.
Ревью-бомбинг (атака/бомбардировка отзывами, англ. review bomb, review bombing) — явление в сети Интернет, которое характеризуется тем, что многочисленные группы людей оставляют в Интернете отрицательные пользовательские отзывы об изданных работах, чаще всего о видеоиграх или кинофильмах, в попытке привлечения внимания к проблемам с продуктом или его издателем
удивительный путь юбисофт от мастеров до дерьмоделов с репутацией ниже плинтуса, и своё стремительное падение они продолжают и наращивают
глядишь, в скором времени от них ничего не останется
Как же мне нравится как убисофт с каждым разом все больше себе яму роют.
Их борьба. Проснулись.
Гениально, сначала купить кал, а потом протестовать против него, ахахахахахахах, ну что за терпилы
Вот и вся суть "геймеров", много балаболят о несправедливости, но при этом не забывают оплачивать летящий им прямо в рот кал из жопы издателей
В чем проблема?
Ubisoft. Вот в чём проблема)