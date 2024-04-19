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The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.8 141 оценка

"Если покупка не означает владение, то и пиратство не воровство": Steam-релиз Motorfest стала площадкой для протестов

Gruz_
Новости

Вчера состоялся релиз The Crew: Motorfest в Steam. Сразу после релиза на игру обрушился шквал негативных отзывов от геймеров, которым не понравилось отношение Ubisoft к оригинальной The Crew. В результате у игры на данный момент всего лишь 46 % положительных отзывов, что соответствует "смешанному" общему рейтингу.

Для тех, кто не следит за последними событиями, - краткое описание происходящего. В конце марта Ubisoft закрыла серверы первой части The Crew. А так как игра работала только в онлайн-режиме, фанаты были лишены возможности поиграть. Что еще хуже, спустя некоторое время компания отозвала лицензию на игру, в результате чего игроки не смогли даже установить ее. Как несложно догадаться, фанатам это не понравилось. Сначала возникло движение под названием "Хватит уничтожать игры", затем о случившемся сообщили в Европейскую комиссию, а позже была подана петиция в правительство Великобритании с требованиями к издателям.

В итоге все это отразилось на рейтингах последней части серии - The Crew: Motorfest. Если, конечно, не принимать во внимание негативные отзывы о том, что игра является простой копией Forza Horizon, то среди рецензий мы можем прочитать следующее:

Я вернул игру до того, как Ubisoft забрала ее и мои деньги.
На Motorfest мы не арендуем машины, мы арендуем игру.
Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".

Итак, мы имеем дело с классическим случаем "ревюбомбингом". Помимо всего прочего, игроки требуют вернуть к жизни оригинальную The Crew, добавления оффлайн-режима и возможности модифицировать игру. Но прежде всего они хотят, чтобы студия лучше общалась со своими игроками.

88
61
Комментарии: 61
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
47
Serpentrage

Да? ну ка найди мне бесплатно крю2-3( про первую молчу). Это ммо игра, она не бесплатна и ее невозможно ломануть.

-8
WittyOrvilleton Serpentrage

Весь смысл новости не конкретно в одной лишь The Crew, а в отношении юбиков к фанатам своих игр и во что это вылилось. По сути ты можешь скачать любую уже взломанную игру от юбисофт и тем самым выразив свой протест.

6
Serpentrage WittyOrvilleton

У меня нет протеста к юбикам за то что они отключили ммо игру в которую никто не играет спустя 10 лет, я пережил уже десятки закрытых игр за свою жизнь. Если закроют крю 3 спустя 10 лет - я буду играть в крю 6( если оно мне ваще будет интересно к тому времени)

-10
WittyOrvilleton Serpentrage

Рад за тебя. У меня тоже нет к ним претензий, ведь я не играю в ммо игры, да и до сих пор еще не купил ни одной игры от юбисофт. Всё честно спиратил.))

7
fantomas81

Лайк однозначно)))

0
Perseus_33

Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".

База.

39
Oscilograf
"Если покупка не означает владение, то и пиратство не воровство"

Ну да. Если я качаю с торрента игру - у производителя она пропала? Нет. Значит я ни чего не украл.

25
Alexander Bekker

По логике производителей и их защитничков ты бы точно купил игру, не будь её на торрентах. Такое ощущение, будто бы наличие защиты от слива игры на торренты лишает нас выбора и мы купим любое гoвно только потому, что не можем его скачать. Они только не учли одного: его даже качать не хочется, а годные игры мы покупаем и вне зависимости наличия пираток.

21
Mikhail Shackiy Alexander Bekker

Соглы. Люди говорят так, словно я не могу купить игру и оформить возврат. Некоторые игры жалко с торрентов качать, а какие-то затертые до дыр пиратки покупаю при первой же возможности для поддержки разрабов, некоторые беру специально по фуллпрайсу. Так что лично в моем понимании вся эта ересь про лицухи - нагрев хомяков, которые ещё и оправдывают хомяководов. Поделом им, пусть и дальше нешоколад с причмокиванием кушают, хороших игр много накопилось в библе

0
ZAUSA
Ну да. Если я качаю с торрента игру - у производителя она пропала? Нет. Значит я ни чего не украл.

Правильно. Если кто-то вломает ваш компьютер и скачает оттуда все ваши личные данные, то они у вас пропадут? - Нет. Значит, никто ничего не украл.

-7
Paul Phoenix 93 Alexander Bekker

"его даже качать не хочется" этим все сказано!

2
Lexus Black ZAUSA
Правильно. Если кто-то вломает ваш компьютер и скачает оттуда все ваши личные данные, то они у вас пропадут? - Нет. Значит, никто ничего не украл

- и? это копирование данных без вашего ведома. Так это и так делают ежечасно - государство получает доступ к прослушке, местоположению, и всем вашим фоткам на смартфоне, при желании. Наши права заведомо нарушены.

3
Raphtallia
Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".

Распечатать в рамочку и тыкать всем, кто тут пиратство воровством называет!!!

Если товар аморфный и я не могу им владеть в физическом смысле, то и своровать я его тоже не могу! Он не настоящий!

18
ZAUSA
Если товар аморфный и я не могу им владеть в физическом смысле, то и своровать я его тоже не могу! Он не настоящий!

Правильно. Так что если у вас укарадут деньги со счета, аккаунт, то это не воровство.)

-13
Raphtallia ZAUSA

Если у меня украдут деньги, их не станет. Если скачают игру с торрента, то она не пропадет у разработчика. Хватит уже коверкать смысл фраз.

14
Mikhail Shackiy ZAUSA

Г - логика. Если игру пиратят, она все ещё остаётся у ее владельцев и из магазина не пропадает. Даже такую простую вещь приходится обьяснять, мда

5
hpi

Слушай, тебя за такое могут посадить в тюрьму ибо ты нарушаешь закон.

-4
ZAUSA Raphtallia

Так деньги же "аморфные".))

Качать могут и с вашего компьютера данные, и тогда тоже ничего не пропадёт.)

-4
Сережаа

Пиратство в любом случае не воровство

11
ugf16349

Проснулись поздно. Наивные думали, что владеют игрой, но это не так.

8
KnDiman

Но сами-то Ubisoft так конечно же не думают поэтому заключили контракт с denuvo и пихают её в каждую игру. Вот поэтому я и говорю, что пиратство быть должно, чтобы заставлять разработчиков делать игры стимулирующие к покупке, а то скоро все начнут вести себя как они: сделают однотипную фигную, установят цену в баксов 100, поставят denuvo, да и ещё и отберут когда захотят.

6
Den558

Как можно назвать воровством то, что лежит в свободном доступе, с помоек тоже нельзя брать вещи? Это тоже воровство?

6
LunarEquestrianOriginal64

Мы не забудем заявление юбисофт про то, что "нам бы уже пора привыкнуть не владеть своими играми", и не простим.

3
valentin31212

и бы пора привыкнуть что большинство их игр будут популярны только через торрент)

1
jax baron

самое интересное что - The Crew- не одна не была на торрентах- хотя обходы и онлайн уже давно научились обходить.

2
Serpentrage

Это ммо, тут все на серверах юбиков.

0
Ivan Nevaжno

Торрент это и не воровство, это любезно предоставленная версия игры на которую купили ключ в интернет магазине

2
-zotik-

Так пиратство в скачивании игр это не воровство тем более репаки, они вообще не принадлежат издателям, а вот создатель репака нарушает закон или юзания активашки виндовс это нарушение закона, хотя щас вроде не надо, я просто с их сайта скачал и все. Люди больше ворют качают музыку чем игры качают)) с фильмами наверное только запись из зала нарушение закона.

1
vzglydizugla

С записью с экрана тоже не все гладко, иначе за сьемки камерой фиксации мне должны постоянно платить, начиная от сьемки моего номера и до сьемки моего авто, ведь они официально купленные.

0
Ivan Dro

Эммм, почитайте соглашение steam, никто из нас не покупает на данной площадке игры, мы все их арендуем.

1
PastoralUpton

Так никто не знает про какое то там соглашение steam...они первый раз про такое слышат...а потом удивляются)) ЛОХ не мамонт ЛОХ не вымрет))

0
Zero Niks

Я просто придерживаюсь мнения остальных. "Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство".

Категорически согласен!!!

1
Dixon_V

Вообще-то очень странно наблюдать такой кипишь, если сами Юбисофт же говорили что при покупке игры она не принадлежит а арендуется, т.е они могут забрать ее обратно когда захотят образно говоря, и после этого тишина, а как закрыли и начали отбирать игру так поднялся вой, лично мне тоже не приятный тот факт что игру могут отобрать даже если ты ее купил

1
Spillik

Так это так везде и давно, просто челы ни в чем не разбираются, но как всегда бегут бундовать. Не читали соглашение, потому что много буков, зато бегут буковы писать в интернетах.

1
chrome2

ubi кака

1
Raphtallia

Естественно, их лого-это какашка, вид сверху =)

0
igor lvov

Очень эргономичное обзывательство! И наверное правильное! :)))) +++++++

0
Аристов--Черный
"Если покупка не означает владение, то пиратство не означает воровство"

Тот момент, когда Капитана "Очевидность" и Адмирала "Ясен хрен" нужно повысить в звании, раз уж такие вещи не вызывают смех, а их приходится постоянно упоминать, чтоб не забывали:)))

Для справки: пираты - не те кто скачал нелегальный софт, а те кто его украл у хозяев/взломал/продал. Мы, как потребители, пользуемся самым выгодным предложением. Бесплатное бессрочное пользование без дополнительных ограничений - выгоднее аренды чего-то, что могут отнять в любой момент.

0
JustA_NiceGuy

Меня больше удивила надпись, что для того, чтобы поиграть в Demo, нужно сначала купить игру))) В итоге пошел на Ubisoft Connect и там попробовал, всё пошло без проблем.

А сама игра очень приятная. По графону нет вопросов, управление авто легкое и не чувствуется сложной как в предыдущих двух частях. С форзой сравнивать не буду, для меня это две разные игры.

0
PastoralUpton

Ревью-бомбинг (атака/бомбардировка отзывами, англ. review bomb, review bombing) — явление в сети Интернет, которое характеризуется тем, что многочисленные группы людей оставляют в Интернете отрицательные пользовательские отзывы об изданных работах, чаще всего о видеоиграх или кинофильмах, в попытке привлечения внимания к проблемам с продуктом или его издателем

0
fforimen

удивительный путь юбисофт от мастеров до дерьмоделов с репутацией ниже плинтуса, и своё стремительное падение они продолжают и наращивают
глядишь, в скором времени от них ничего не останется

0
Walkan90

Как же мне нравится как убисофт с каждым разом все больше себе яму роют.

0
Spillik

Их борьба. Проснулись.

-1
ckott4

Гениально, сначала купить кал, а потом протестовать против него, ахахахахахахах, ну что за терпилы
Вот и вся суть "геймеров", много балаболят о несправедливости, но при этом не забывают оплачивать летящий им прямо в рот кал из жопы издателей

-1
whitelxrd8

В чем проблема?

-4
bysaturn

Ubisoft. Вот в чём проблема)

6