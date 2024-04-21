Сами играйте в это, Ubisoft: у The Crew Motorfest всего 300 отзывов в Steam, лишь 44% из них положительные

18 апреля состоялся релиз игры The Crew Motorfest в Steam. Несмотря на то, что компания Ubisoft выпустила игру в магазине сразу с 50% скидкой, кажется это нисколько не помогло ей с продажами. Похоже что издатель своими недавними действиями с закрытием серверов и отзывом лицензии оригинальной The Crew полностью убил интерес игроков к данной франшизе.

Спустя три дня после релиза игры, у нее всего лишь 299 отзывов, что говорит о крайне низкой популярности проекта - скорее всего Ubisoft смогла продать лишь несколько тысяч копий, что в целом сходится с общим порядком продаж, которые предполагает сервис SteamSpy. Более того, большинство из этих отзывов негативные - на данный момент лишь 44% отзывов положительные. Общий пользовательский рейтинг у игры "смешанный".

По всей видимости Ubisoft своими наглыми действиями привели к тому, что игроки банально боятся покупать то, что у них спустя время могут в одностороннем порядке отобрать из библиотеки. Кроме того, игра еще и имеет отметку от куратора Sweet Baby Inc Detected - таким образом, The Crew Motorfest собрала на себе целый набор негативных ассоциаций у игроков.

Если компания не пересмотрит свою политику касательно поддержки онлайн-игр, есть вероятность, что другие игры Ubisoft игроки так же будут обходить стороной.