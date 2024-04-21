Сами играйте в это, Ubisoft: у The Crew Motorfest всего 300 отзывов в Steam, лишь 44% из них положительные

18 апреля состоялся релиз игры The Crew Motorfest в Steam. Несмотря на то, что компания Ubisoft выпустила игру в магазине сразу с 50% скидкой, кажется это нисколько не помогло ей с продажами. Похоже что издатель своими недавними действиями с закрытием серверов и отзывом лицензии оригинальной The Crew полностью убил интерес игроков к данной франшизе.
Спустя три дня после релиза игры, у нее всего лишь 299 отзывов, что говорит о крайне низкой популярности проекта - скорее всего Ubisoft смогла продать лишь несколько тысяч копий, что в целом сходится с общим порядком продаж, которые предполагает сервис SteamSpy. Более того, большинство из этих отзывов негативные - на данный момент лишь 44% отзывов положительные. Общий пользовательский рейтинг у игры "смешанный".
По всей видимости Ubisoft своими наглыми действиями привели к тому, что игроки банально боятся покупать то, что у них спустя время могут в одностороннем порядке отобрать из библиотеки. Кроме того, игра еще и имеет отметку от куратора Sweet Baby Inc Detected - таким образом, The Crew Motorfest собрала на себе целый набор негативных ассоциаций у игроков.
Если компания не пересмотрит свою политику касательно поддержки онлайн-игр, есть вероятность, что другие игры Ubisoft игроки так же будут обходить стороной.
Игра не самая плохая, но чисто из-за Ubisoft не стоит
Только вот зачешь среш, когда есть форза?
Зачем форза когда есть среш?
Игра очень хорошая. И не стоит её сравнивать с Форзой. Они ощущаются по разному.
Слазил поглядел её геймплеи - да вроде на вид всё прилично (?). Единственное что бросилось в глаза - снова джунгли. Как дурак не может без махорки, видно так и ubisoft без джунглей. У них офисы,часом, не на пальмах ?
Может это по просьбе sbi? Чтобы африканцы чувствовали себя комфортно.
Я просто не знаю, как ещё можно воткнуть пoвестку в гоночную игру.
Ну дак, за что боролись на то и напоролись.
В этом жанре,сейчас Форза правит балом,сидя на белом коне а Юбисофт брыкается,со своей The Crew Motorfest,как дохлая рыба.
Каким балом? Разные игры. Попробуй демку, совсем иначе ощущается. Форза это как экшн для старпёров, вроде активно, но чуть дохло. А The Crew вроде как копия, но стоит поиграть, как сразу понимаешь, что игра другая, в ней больше экшна и больше живности вокруг. Я бы даже сказал, что она идёт больше в сторону NFS, чем в Forza.
Стоп что?! Что за дерьмо-лгбт они туда затащить умудрились?! Это же гонки!!!
Врать не буду в какой из гоночных симов встречал, но один раз было так:
Можно было выбрать "особенность" своего аватара, по типу отсутствия руки или ноги ( протез ), плюс кто ты - он, она, оно. По факту ты свой аватар видишь только в кат-сценах, но разрабы решили потратить на это время. И к этому добавляются небинарные NPC. Зачем на это тратить время и средства в гонках, нам не понять, видимо надо жить там, за океаном.
Заднеприводные черные машины, которые чувствуют себя как транс не бинарные личности.
В игре плохо всё.
Да прям уж плохо. Обычный релиз ubisoft клон форзы. Графика отличная автопарк тоже сеттинг красочный. Негатив та в основном из за первый части вот и пошла цепная реакция плюс игра не новая на фоне этого скандала вышла ещё так что они сами облажались.
Обоснуй, бот. В игре хорошо всё, от детализации машин, хорошей графики (особенно на некоторых трассах, см. спойлер), продвинутых и качественных анимаций, до понятного и расширенного управления авто.
Вдруг кто пропустил!
В кои-то веки даже физика вменяемая стала, но вся проблема в том, что этот кусок кода выкидывает с сервака на постоянной основе, платить за этот хлам себе дороже. Ну и да, проект для тех, кому форзы мало, чуть ли не дословная калька.
А чё по статистике онлайна?
Ни за что не поверю, что хомячки отказались от очередного "логотипа юбисофт, вид сбоку".
А смысл? Хомяки будут всегда у любого продукта. Неважно что
Ubisoft пора устраивать мастер классы как настроить игровое сообщество против себя.
Так раздраконить народ - это надо ещё суметь. Эффективные менеджеры юбисофт не зря едят свой хлеб.))
И толку? Большая часть баранов, которые пишут отзывы "арря, студия гoвно, не покупайте игру" - игру купили и даже рефанд не оформили. Отличная тактика - ссать против ветра.
Ну и правильно. Причём эта игра дороже первой части и когда её поддержка кончится, по-сути, у тебя отберут ещё более дорогой товар. Многое можно простить и понять, но не когда на игроков наплевать до такой степени
Юбисофт самоубивается,я не против.)
Да я эту компанию уже лет 20 обхожу стороной. Как видел этот улиткологотип на экране, сразу понимал, что запускается г-вно. И так ничего и не изменилось. Краха ей.
Не соглашусь с тобой... У них были очень даже неплохие проекты. Например:
Far Cry 3/4/5
The Crew 1
Steep
The Division 1
AC 4 Black Flag
Это только то, во что я играл, возможно, было еще что-то...То, что сейчас компания клепает конвеерное дермище, не отменяет того факта, что они делали хорошие игры...
Не ну форсунка это слив ещё с двойки. В crew тюнинг был забавный. Steep, division не впечатлило ещё с их анонса.
Ну а чёрный флаг да, неплохо. Но можно было и лучше
Все норм, г будут все также выпускать и его будут все также люто заглатывать еще и донатить будут.
есть одна серия, с которой они пока еще не обсирались - Анно. Хотя с последней части 5 лет прошло, даже боюсь представить, что они могут сейчас сделать. Очень надеюсь, что у них хватит мозгов не пихать невпихуемое и игрокам не придется строить города с небинарными жителями или следить за уровнем толерантности населения.
Для меня ещё Riders Republic очень удачная игра.
Не играл.
А что,эта игра что ли вышла?Ну ладно.Работаем дальше.
Эм... чего? Они там машины что-ли по дефолту красят в радужный цвет, или что? Какую повестку можно воткнуть в гонки? Разве что перманентом на капот прикрепить фигурку ущемленного жирного нечта Неопределенного пола. Чтоб ты ехал, а она у тя на капоте и в кабине болталась, как собачка кивающая головой ахаха. Черт, я подаю идеи...
уже было в какой то игре сервера онлайн останавливали и не че воя не было) тут убисофт решила и за ныли не понимаю прикола вообще.Ну закрыли и что?) сами жи за онлайн топили.У убисофт единственный способ сделать игру одиночкой коли на то пошло.
На ум приходит только Driveclub. Игра тоже требовала постоянного интернет-соединения, относительно недавно сервера вырубили...Но сонибоям в целом было пофиг, так как у них уже была на тот момент Gran Turismo.
Так а у юбибоев уже есть среш2 и среш моторфест
Ну так им пох. Не покупайте. А вы, господа, больше не увидите принца персии, сплинтер сел, бейонд гуд анд ивел и многих других игр.
Лучше пусть и не увидим
Не больно то и надо, учитывая их последние тенденции.
Так это ж хорошо
И слава богу, скорее-бы они закрылись. Последние их игры - это откровенный трешь какой-то. особенно прЫнц. Не надо нам таких прЫнцев. Переживем. Лучше старые игры установим и поиграем. Они в тыщу раз лучше их нового, современного высiра