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The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.6 150 оценок

Сами играйте в это, Ubisoft: у The Crew Motorfest всего 300 отзывов в Steam, лишь 44% из них положительные

AceTheKing
Новости

18 апреля состоялся релиз игры The Crew Motorfest в Steam. Несмотря на то, что компания Ubisoft выпустила игру в магазине сразу с 50% скидкой, кажется это нисколько не помогло ей с продажами. Похоже что издатель своими недавними действиями с закрытием серверов и отзывом лицензии оригинальной The Crew полностью убил интерес игроков к данной франшизе.

Спустя три дня после релиза игры, у нее всего лишь 299 отзывов, что говорит о крайне низкой популярности проекта - скорее всего Ubisoft смогла продать лишь несколько тысяч копий, что в целом сходится с общим порядком продаж, которые предполагает сервис SteamSpy. Более того, большинство из этих отзывов негативные - на данный момент лишь 44% отзывов положительные. Общий пользовательский рейтинг у игры "смешанный".

По всей видимости Ubisoft своими наглыми действиями привели к тому, что игроки банально боятся покупать то, что у них спустя время могут в одностороннем порядке отобрать из библиотеки. Кроме того, игра еще и имеет отметку от куратора Sweet Baby Inc Detected - таким образом, The Crew Motorfest собрала на себе целый набор негативных ассоциаций у игроков.

Если компания не пересмотрит свою политику касательно поддержки онлайн-игр, есть вероятность, что другие игры Ubisoft игроки так же будут обходить стороной.

42
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
MrGamerDad

Игра не самая плохая, но чисто из-за Ubisoft не стоит

13
Гена Транквилизатор

Только вот зачешь среш, когда есть форза?

-3
Agentdead Гена Транквилизатор

Зачем форза когда есть среш?

-1
JustA_NiceGuy

Игра очень хорошая. И не стоит её сравнивать с Форзой. Они ощущаются по разному.

0
MORDORR

Слазил поглядел её геймплеи - да вроде на вид всё прилично (?). Единственное что бросилось в глаза - снова джунгли. Как дурак не может без махорки, видно так и ubisoft без джунглей. У них офисы,часом, не на пальмах ?

9
rewgerg43252

Может это по просьбе sbi? Чтобы африканцы чувствовали себя комфортно.
Я просто не знаю, как ещё можно воткнуть пoвестку в гоночную игру.

1
Ardok

Ну дак, за что боролись на то и напоролись.

5
Denn378

В этом жанре,сейчас Форза правит балом,сидя на белом коне а Юбисофт брыкается,со своей The Crew Motorfest,как дохлая рыба.

4
JustA_NiceGuy

Каким балом? Разные игры. Попробуй демку, совсем иначе ощущается. Форза это как экшн для старпёров, вроде активно, но чуть дохло. А The Crew вроде как копия, но стоит поиграть, как сразу понимаешь, что игра другая, в ней больше экшна и больше живности вокруг. Я бы даже сказал, что она идёт больше в сторону NFS, чем в Forza.

0
pony009

Стоп что?! Что за дерьмо-лгбт они туда затащить умудрились?! Это же гонки!!!

2
Beckinsale

Врать не буду в какой из гоночных симов встречал, но один раз было так:

Можно было выбрать "особенность" своего аватара, по типу отсутствия руки или ноги ( протез ), плюс кто ты - он, она, оно. По факту ты свой аватар видишь только в кат-сценах, но разрабы решили потратить на это время. И к этому добавляются небинарные NPC. Зачем на это тратить время и средства в гонках, нам не понять, видимо надо жить там, за океаном.

1
FlufflePuff

Заднеприводные черные машины, которые чувствуют себя как транс не бинарные личности.

0
Alcoza1cer

В игре плохо всё.

1
Punisher1

Да прям уж плохо. Обычный релиз ubisoft клон форзы. Графика отличная автопарк тоже сеттинг красочный. Негатив та в основном из за первый части вот и пошла цепная реакция плюс игра не новая на фоне этого скандала вышла ещё так что они сами облажались.

1
JustA_NiceGuy

Обоснуй, бот. В игре хорошо всё, от детализации машин, хорошей графики (особенно на некоторых трассах, см. спойлер), продвинутых и качественных анимаций, до понятного и расширенного управления авто.

Спойлер
-1
UH815
Для тех, кто не следит за последними событиями, - краткое описание происходящего. В конце марта Ubisoft закрыла серверы первой части The Crew. А так как игра работала только в онлайн-режиме, фанаты были лишены возможности поиграть. Что еще хуже, спустя некоторое время компания отозвала лицензию на игру, в результате чего игроки не смогли даже установить ее.

Вдруг кто пропустил!

0
GraF68ru

В кои-то веки даже физика вменяемая стала, но вся проблема в том, что этот кусок кода выкидывает с сервака на постоянной основе, платить за этот хлам себе дороже. Ну и да, проект для тех, кому форзы мало, чуть ли не дословная калька.

0
rewgerg43252

А чё по статистике онлайна?
Ни за что не поверю, что хомячки отказались от очередного "логотипа юбисофт, вид сбоку".

0
Sider999

А смысл? Хомяки будут всегда у любого продукта. Неважно что

1
Dimitry Arsenev

Ubisoft пора устраивать мастер классы как настроить игровое сообщество против себя.

0
WittyOrvilleton

Так раздраконить народ - это надо ещё суметь. Эффективные менеджеры юбисофт не зря едят свой хлеб.))

0
ratte88

И толку? Большая часть баранов, которые пишут отзывы "арря, студия гoвно, не покупайте игру" - игру купили и даже рефанд не оформили. Отличная тактика - ссать против ветра.

0
Artery Kaulitz

Ну и правильно. Причём эта игра дороже первой части и когда её поддержка кончится, по-сути, у тебя отберут ещё более дорогой товар. Многое можно простить и понять, но не когда на игроков наплевать до такой степени

0
Serj77777

Юбисофт самоубивается,я не против.)

0
Great-heartedElio

Да я эту компанию уже лет 20 обхожу стороной. Как видел этот улиткологотип на экране, сразу понимал, что запускается г-вно. И так ничего и не изменилось. Краха ей.

-1
Footmob

Не соглашусь с тобой... У них были очень даже неплохие проекты. Например:

Far Cry 3/4/5
The Crew 1
Steep
The Division 1
AC 4 Black Flag

Это только то, во что я играл, возможно, было еще что-то...То, что сейчас компания клепает конвеерное дермище, не отменяет того факта, что они делали хорошие игры...

2
Sider999 Footmob

Не ну форсунка это слив ещё с двойки. В crew тюнинг был забавный. Steep, division не впечатлило ещё с их анонса.

Ну а чёрный флаг да, неплохо. Но можно было и лучше

-1
Agentdead

Все норм, г будут все также выпускать и его будут все также люто заглатывать еще и донатить будут.

0
mongol312 Footmob

есть одна серия, с которой они пока еще не обсирались - Анно. Хотя с последней части 5 лет прошло, даже боюсь представить, что они могут сейчас сделать. Очень надеюсь, что у них хватит мозгов не пихать невпихуемое и игрокам не придется строить города с небинарными жителями или следить за уровнем толерантности населения.

0
JustA_NiceGuy Footmob

Для меня ещё Riders Republic очень удачная игра.

0
ПетроНепетро

Не играл.

-1
Игорь Суховарин

А что,эта игра что ли вышла?Ну ладно.Работаем дальше.

-2
Raphtallia
Кроме того, игра еще и имеет отметку от куратора Sweet Baby Inc Detected - таким образом, The Crew Motorfest собрала на себе целый набор негативных ассоциаций у игроков

Эм... чего? Они там машины что-ли по дефолту красят в радужный цвет, или что? Какую повестку можно воткнуть в гонки? Разве что перманентом на капот прикрепить фигурку ущемленного жирного нечта Неопределенного пола. Чтоб ты ехал, а она у тя на капоте и в кабине болталась, как собачка кивающая головой ахаха. Черт, я подаю идеи...

-3
DarkDestr

уже было в какой то игре сервера онлайн останавливали и не че воя не было) тут убисофт решила и за ныли не понимаю прикола вообще.Ну закрыли и что?) сами жи за онлайн топили.У убисофт единственный способ сделать игру одиночкой коли на то пошло.

-4
Footmob

На ум приходит только Driveclub. Игра тоже требовала постоянного интернет-соединения, относительно недавно сервера вырубили...Но сонибоям в целом было пофиг, так как у них уже была на тот момент Gran Turismo.

0
prorock Footmob

Так а у юбибоев уже есть среш2 и среш моторфест

0
hpi

Ну так им пох. Не покупайте. А вы, господа, больше не увидите принца персии, сплинтер сел, бейонд гуд анд ивел и многих других игр.

-8
HellowRainbow

Лучше пусть и не увидим

3
alpha544

Не больно то и надо, учитывая их последние тенденции.

1
Sider999

Так это ж хорошо

1
Raphtallia

И слава богу, скорее-бы они закрылись. Последние их игры - это откровенный трешь какой-то. особенно прЫнц. Не надо нам таких прЫнцев. Переживем. Лучше старые игры установим и поиграем. Они в тыщу раз лучше их нового, современного высiра

0