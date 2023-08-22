The Crew Motorfest - 5-часовая бесплатная пробная версия подтверждена на 14-17 сентября ©

С предстоящим The Crew Motorfest гоночная франшиза Ubisoft и Ivory Tower в открытом мире приобретает гораздо более праздничный подход, поскольку она меняет декорации с материковой части Соединенных Штатов на гавайский остров Оаху, и с приближением ее запуска Ubisoft выпустила еще один новый трейлер игры на Gamescom Opening Night Live.

Трейлер не только освещает великолепные и разнообразные ландшафты Оаху, по которым вам предстоит проехать, а также множество автомобилей, на которых вы будете ездить, но и подтверждает, что после запуска 14 сентября The Crew Motorfest вы получите бесплатную пробную версию на всех платформах. До 17 сентября игроки смогут играть в игру в течение пяти часов, прежде чем решить, покупать полную версию игры или нет.

Crew Motorfest будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.