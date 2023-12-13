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The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.1 124 оценки

Ubisoft вернула демоверсию The Crew Motorfest

Simple Jack
Новости

Ubisoft анонсировала возвращение демоверсии лицензионного симулятора гоночных автомобилей The Crew Motorfest. Теперь каждый игрок сможет постоянно наслаждаться игрой и провести целых пять часов на живописном гавайском острове под названием Оаху. В рамках демоверсии будет доступна возможность создания уникального гаража и участие в захватывающих гонках. Весь прогресс, достигнутый в демоверсии, сможет быть перенесен в полную версию игры.

Такое решение было принято после успешного запуска второго сезона гоночного симулятора, который принес игре множество долгожданных обновлений и исправлений. Теперь игроки имеют возможность отключать отображение нежелательных "призраков" во время заезда и также перемещать запчасти между автомобилями одного класса.

The Crew Motorfest, выпущенная в сентябре текущего года, получила высокую оценку игроков и стала самой популярной игрой в серии. Ее можно приобрести на платформах PC, PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SonyK_2

Подожду когда можно будет поиграть без "танцев с бубнами" - ВПН и т.п.

Спойлер

А пока продолжу играть во 2-ю часть.

Спойлер

P.S. Держу в курсе... ;)

3
Макс Макс 007

А зачем убирали?

0