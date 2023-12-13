Ubisoft вернула демоверсию The Crew Motorfest

Ubisoft анонсировала возвращение демоверсии лицензионного симулятора гоночных автомобилей The Crew Motorfest. Теперь каждый игрок сможет постоянно наслаждаться игрой и провести целых пять часов на живописном гавайском острове под названием Оаху. В рамках демоверсии будет доступна возможность создания уникального гаража и участие в захватывающих гонках. Весь прогресс, достигнутый в демоверсии, сможет быть перенесен в полную версию игры.
Такое решение было принято после успешного запуска второго сезона гоночного симулятора, который принес игре множество долгожданных обновлений и исправлений. Теперь игроки имеют возможность отключать отображение нежелательных "призраков" во время заезда и также перемещать запчасти между автомобилями одного класса.
The Crew Motorfest, выпущенная в сентябре текущего года, получила высокую оценку игроков и стала самой популярной игрой в серии. Ее можно приобрести на платформах PC, PlayStation и Xbox.
Подожду когда можно будет поиграть без "танцев с бубнами" - ВПН и т.п.
А пока продолжу играть во 2-ю часть.
P.S. Держу в курсе... ;)
А зачем убирали?