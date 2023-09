В свежем ролике The Crew Motorfest сравнили на ПК и консолях ©

Игра The Crew от Ubisoft: Motorfest уже доступна в раннем доступе на PS5, Xbox Series X|S и ПК, и если вы сомневаетесь, какую версию выбрать, читайте дальше.

Игра предлагает два графических режима на PS5 и Xbox Series - "Качество" (Quality) и "Производительность" (Performance). В режиме "Качества" собственное разрешение составляет 2160p, а тени, растительность, дальность прорисовки, рельеф и отражения, а также другие графические настройки отличаются высоким качеством. С другой стороны, в режиме "Производительность" разрешение снижается до динамического 1440p с временным восстановлением. И на Xbox Series S, и на Xbox Series X в режиме "Качество" наблюдаются некоторые проблемы с плавностью, которых нет на PS5.

Xbox Series S имеет единственный режим, обеспечивающий собственное разрешение 1440p. Настройки графики в нем представляют собой смесь режимов, доступных на PS5 и Xbox Series X. Между тем, пресет "Ультра" в ПК-версии The Crew: Motorfest практически идентична настройкам режима "Качества" на PS5 и Xbox Series X.

Что касается производительности, то в версиях для PS5 и Xbox Series X она составляет 30 к/с в режиме Quality и 60 к/с в режиме Performance. В режиме Производительности Xbox Series X демонстрирует меньшее падение частоты кадров по сравнению с PS5. В версии Xbox Series S частота кадров в единственном доступном режиме составляет 30 к/с. В версии для ПК частота кадров ограничена 60 к/с, поэтому более высокая частота кадров невозможна.

В целом, на ПК-версии на мощном оборудовании можно получить наилучшие впечатления, за ней следует Xbox Series X в режиме "Производительности". Однако ограничение частоты кадров в 60 кадров в секунду на ПК вызывает разочарование.

The Crew Motorfest - гоночная игра, разработанная Ubisoft Ivory Tower и изданная Ubisoft для PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S. Она доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S. Эта игра является продолжением игры The Crew 2, вышедшей в 2018 году, и третьей частью серии. Как и в предшественниках, действие игры разворачивается в открытом мире. Однако уникальность Motorfest заключается в том, что действие игры разворачивается на уменьшенной версии гавайского острова Оаху, что отличает ее от предыдущих частей, действие которых разворачивалось в континентальных Соединенных Штатах.