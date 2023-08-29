В The Crew Motorfest будут режимы со случайно сгенерированными трассами и уничтожением машин соперников ©

Гоночная аркада The Crew Motorfest от студии Ubisoft Ivory Tower обещает порадовать на релизе достаточным многообразием игровых режимов. Разработчики опубликовали новый ролик с обзором некоторых особенностей игры, в котором рассказали о различных типах гонок.

Как сообщается, в The Crew Motorfest будут уже привычные для игроков серии плейлисты и соревновательные режимы с таблицей лидеров и наградами. Они были в прошлых частях The Crew, и в новой игре они получили важные улучшения, которые должны благоприятно отразиться на динамике гоночной игры. Всего на старте ожидается 15 плейлистов с уникальными испытаниями и правилами заездов и четыре игровых режима.

В Ubisoft выделили режим Grand Race и Demolition Royale. Первый позволит игрокам принять участие в заездах на случайно сгенерированных трассах. Режим обещают развивать и улучшать вместе с выходом контентных обновлений, но уже сейчас он способен предложить большое разнообразие для игры. Второй режим — Demolition Royale — будет посвящен уничтожению машин игроков. В нем побеждает тот, кто смог устранить больше всего участников и при этом сохранил свое транспортное средство в рабочем состоянии.

Релиз The Crew Motorfest состоится 14 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.