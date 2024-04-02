Гоночная игра The Crew официально прекратила своё существование, но фанаты обещают воскресить её

В далеком 2014 году, тогда ещё на новых поколениях консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК, вышла амбициозная гоночная игра The Crew от компании Ubisoft. Проект совмещал в себе элементы живого сервиса, продвинутую кастомизацию машин и масштабную игровую карту. Сегодня, спустя почти 10 лет с момента релиза, поддержка игры официально прекращена, а её сервера прекратили свою работу. Геймеры навсегда потеряли доступ к онлайн-режиму и даже одиночным заданиям.

Как отмечают пользователи, в The Crew больше невозможно зайти. Даже если у вас есть копия игры в физическом или цифровом формате, проект не запускает дальше стартового экрана. Игра автоматически запрашивает соединение с серверами, которые уже отключены, из-за чего происходит ошибка.

Перед самым закрытием серверов многие блогеры и обычные игроки вернулись, чтобы лично попрощаться с проектом. Геймеры играли в различные режимы и исследовали открытый мир до самого конца, когда сервера были отключены Ubisoft. На этом кажется, история The Crew подошла к концу, однако фанаты не собираются сдаваться. Ряд энтузиастов обещает организовать группу, которая займется "воскрешением" игры. Пользователи собираются сделать эмуляцию серверов и, для начала, хотят восстановить доступ к одиночным функциям игры.