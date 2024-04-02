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The Crew 02.12.2014
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.5 2 910 оценок

Гоночная игра The Crew официально прекратила своё существование, но фанаты обещают воскресить её

Gutsz
Новости

В далеком 2014 году, тогда ещё на новых поколениях консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК, вышла амбициозная гоночная игра The Crew от компании Ubisoft. Проект совмещал в себе элементы живого сервиса, продвинутую кастомизацию машин и масштабную игровую карту. Сегодня, спустя почти 10 лет с момента релиза, поддержка игры официально прекращена, а её сервера прекратили свою работу. Геймеры навсегда потеряли доступ к онлайн-режиму и даже одиночным заданиям.

Как отмечают пользователи, в The Crew больше невозможно зайти. Даже если у вас есть копия игры в физическом или цифровом формате, проект не запускает дальше стартового экрана. Игра автоматически запрашивает соединение с серверами, которые уже отключены, из-за чего происходит ошибка.

Перед самым закрытием серверов многие блогеры и обычные игроки вернулись, чтобы лично попрощаться с проектом. Геймеры играли в различные режимы и исследовали открытый мир до самого конца, когда сервера были отключены Ubisoft. На этом кажется, история The Crew подошла к концу, однако фанаты не собираются сдаваться. Ряд энтузиастов обещает организовать группу, которая займется "воскрешением" игры. Пользователи собираются сделать эмуляцию серверов и, для начала, хотят восстановить доступ к одиночным функциям игры.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
KinglyAerin

Юбики могли бы и отвязать игру от онлайна под закрытие :/

Всё-таки сюжетку можно разок другой и без пати откатать

3 раза игру проходил, на пс4, на ноутбуке, на пк когда раздавали копию игры- специально нулёвый аккаунт заводил, ибо прогресс сюжета нельзя сбросить

14
JustA_NiceGuy

Там каждый шаг на онлайне завязан, видимо слишком долго будут отвязывать.

0
U1traMagnum JustA_NiceGuy

Юбики моги подкинуть и другой сервер не нужный им , видать жалко сервера. А то что много людей останутся без доступа к игре им просто пофиг.

0
Случайный Игрок

Пусть одиночку из неё слепят и будет норм

6
U1traMagnum

Юбикам не выгодно) им же надо свою помойку моторфест как то продвигать

0
agula98
В далеком 2014 году

Ужас, как время летит будто бы вчера было

4
Canek77-93

Да 10 лет и игру отобрали считай...

0
LIMITRON Canek77-93

И при этом сервера NFS 2012 MW и Rivals 2013 .. всё ещё живы !

0
U1traMagnum LIMITRON

Скорее нет) просто они могут работать в оффлайне

0
U1traMagnum Canek77-93

Так и с крю 2 будет

0
TIMetal

Уроды = Юбисофт

ПС. Прикольно смотреть, как со временем меняется отношение к игре. Помню на релизе её чмырил каждый 2ой игрок, а тут смотрю на PG оценка 8.5 - хит просто))

2
ratte88

На пегаче это стандарт. Так с абсолютно каждой игрой, особенно если это юби. Сейчас многие люди фа край 4 называют прекрасной игрой, хотя на момент выхода её хейтили все кто мог.

0
LIMITRON

И при этом сервера NFS 2012 MW и Rivals 2013 .. всё ещё живы !

А для Гранд Туризмо спорт вроде даже был Оффлайн патч после закрытия серверов игры ..

2
VaZZers

Проклятые убейсофты, 200 рублей потраченные на распродаже - улетели в трубу. Мой внутренний еврей - огорчен.

0
U1traMagnum

Эх юбисофт забирают у людей то что им дорого. Отвязали бы онлайн привязку или дали бы слабенький сервак который вам не нужен , нет нужно игру похоронить и забрать доступ к ней. Люди ее покупали и играли и хотят играть а вы так. Ну типичные уроды что сказать даже нрс так не делают. Вот мк9 отрубили сервера но в нее можно поиграть в оффлайн да я думаю многие разработчики игр оставляют доступ к своим играм чтобы вы могли зайти и насладится своей любимой игрой. Просто дайте людям доступ к игре без серверов да пусть там некоторые функции игры не будут работать главное чтобы игра была в рабочем состоянии и в нее можно было бы зайти. Я не фанат крю но по мне справедливо дать доступ оффлайн а не забирать игру полностью у людей.

0
Аристов--Черный

Если смогут сделать одиночную играбельную версию, наконец-то опробую игру, так как "онлайн" стал причиной этого не делать ранее. Хотя я понимаю что ничего особо интересного из этого не выйдет, ведь игра сделана для покатушек с друзьями.

С своё время в NFS World(адаптированный офф-лайн режим) зарулил. Покатался по знакомым городам, посмотрел машины, пару гонок с ботами прошёл и вышел. Всё же одиночным проектам нужна своя сюжетно-геймплейная система прогрессии - постепенно знакомящая игрока с особенностями игрового мира.

0
ColdCrazy

Не понимаю, почему так некоторые пригорают с закрытия серверов? Это нормальная практика для неактуальных игр.

Я в своё время её взял за 2к с чем-то со всеми двумя длс и как-то до лампочки что закрыли.

-1
Alexandrovitch

Так кто-то реально тратил в игре нормальное и огромное количество времени. Покупали платные мотоциклы и полицейские машины. Монстры на колёсах. Феррари. Nissan GTR и кучу других машин. Которые можно купить за валюту команды

Это же не вы, 2 раза запустили игру и закрыли её. Кому то. Она действительно нравилась она. Тратили кучу времени на прохождения заданий на платину. И фармили статистику на 100% на испытаниях. В игре ещё был классный фоторежим. Снимков в 4K

0
ratte88

Верно, чё в этом такого.
Ну забрали у тебя товар и забрали, ничё, потерим, ещё купим.

0
ratte88

В неё играло человек 300, кто её воскрешать так рьяно собрался?
Я её в году 23 скачивал на пару часов, реально пустые сервера были.
Ещё когда в году 18 в неё играл, задротил, уже людей немного было.

-2
Dok Rolf

Вот этот круг задротов и собирается. Это чисто кластер людей который в одну игру десятилетиями играют, все медальки там собирают, потом начинают пасхалки итд искать, теории строить. Там свой манямирок. Когда для обычного игрока игра заканчивается когда все гонки пройдены и делать там больше нечего.

6
Sir Walter

Кому вообще нужен такой калич как ЗЭ СРЁШ? Убогие тазы с колесами.

-7
EpicGrace

Кто-то и на соулсы, и на колдун, и на стеллар блейд молятся

-2
U1traMagnum

А что ты тут забыл? Если тебе на крю пофигу?)

0
ratte88

Крю, если не ошибаюсь, была первой игрой после ТДУ, где был нормальный открытый мир. Игра для отдыхаЮ аутирования, не более. Покатать на расслабоне по миру было приятно в ней.

Сейчас из таких только форза есть, но в ней открытый мир за 10 минут проезжается, в то время когда в крю его почти час можно было объезжать, да и то фозра больше соревновалку напоминает как нфс.

0
U1traMagnum EpicGrace

Никто не молится просто хотят чтобы к игре был доступ , если у тебя заберут доступ к твоей любимой игре ты конечно просто будешь молчать?

0