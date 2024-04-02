Гоночная игра The Crew официально прекратила своё существование, но фанаты обещают воскресить её

В далеком 2014 году, тогда ещё на новых поколениях консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК, вышла амбициозная гоночная игра The Crew от компании Ubisoft. Проект совмещал в себе элементы живого сервиса, продвинутую кастомизацию машин и масштабную игровую карту. Сегодня, спустя почти 10 лет с момента релиза, поддержка игры официально прекращена, а её сервера прекратили свою работу. Геймеры навсегда потеряли доступ к онлайн-режиму и даже одиночным заданиям.
Как отмечают пользователи, в The Crew больше невозможно зайти. Даже если у вас есть копия игры в физическом или цифровом формате, проект не запускает дальше стартового экрана. Игра автоматически запрашивает соединение с серверами, которые уже отключены, из-за чего происходит ошибка.
Перед самым закрытием серверов многие блогеры и обычные игроки вернулись, чтобы лично попрощаться с проектом. Геймеры играли в различные режимы и исследовали открытый мир до самого конца, когда сервера были отключены Ubisoft. На этом кажется, история The Crew подошла к концу, однако фанаты не собираются сдаваться. Ряд энтузиастов обещает организовать группу, которая займется "воскрешением" игры. Пользователи собираются сделать эмуляцию серверов и, для начала, хотят восстановить доступ к одиночным функциям игры.
Юбики могли бы и отвязать игру от онлайна под закрытие :/
Всё-таки сюжетку можно разок другой и без пати откатать
3 раза игру проходил, на пс4, на ноутбуке, на пк когда раздавали копию игры- специально нулёвый аккаунт заводил, ибо прогресс сюжета нельзя сбросить
Там каждый шаг на онлайне завязан, видимо слишком долго будут отвязывать.
Юбики моги подкинуть и другой сервер не нужный им , видать жалко сервера. А то что много людей останутся без доступа к игре им просто пофиг.
Пусть одиночку из неё слепят и будет норм
Юбикам не выгодно) им же надо свою помойку моторфест как то продвигать
Ужас, как время летит будто бы вчера было
Да 10 лет и игру отобрали считай...
И при этом сервера NFS 2012 MW и Rivals 2013 .. всё ещё живы !
Скорее нет) просто они могут работать в оффлайне
Так и с крю 2 будет
Уроды = Юбисофт
ПС. Прикольно смотреть, как со временем меняется отношение к игре. Помню на релизе её чмырил каждый 2ой игрок, а тут смотрю на PG оценка 8.5 - хит просто))
На пегаче это стандарт. Так с абсолютно каждой игрой, особенно если это юби. Сейчас многие люди фа край 4 называют прекрасной игрой, хотя на момент выхода её хейтили все кто мог.
И при этом сервера NFS 2012 MW и Rivals 2013 .. всё ещё живы !
А для Гранд Туризмо спорт вроде даже был Оффлайн патч после закрытия серверов игры ..
Проклятые убейсофты, 200 рублей потраченные на распродаже - улетели в трубу. Мой внутренний еврей - огорчен.
Эх юбисофт забирают у людей то что им дорого. Отвязали бы онлайн привязку или дали бы слабенький сервак который вам не нужен , нет нужно игру похоронить и забрать доступ к ней. Люди ее покупали и играли и хотят играть а вы так. Ну типичные уроды что сказать даже нрс так не делают. Вот мк9 отрубили сервера но в нее можно поиграть в оффлайн да я думаю многие разработчики игр оставляют доступ к своим играм чтобы вы могли зайти и насладится своей любимой игрой. Просто дайте людям доступ к игре без серверов да пусть там некоторые функции игры не будут работать главное чтобы игра была в рабочем состоянии и в нее можно было бы зайти. Я не фанат крю но по мне справедливо дать доступ оффлайн а не забирать игру полностью у людей.
Если смогут сделать одиночную играбельную версию, наконец-то опробую игру, так как "онлайн" стал причиной этого не делать ранее. Хотя я понимаю что ничего особо интересного из этого не выйдет, ведь игра сделана для покатушек с друзьями.
С своё время в NFS World(адаптированный офф-лайн режим) зарулил. Покатался по знакомым городам, посмотрел машины, пару гонок с ботами прошёл и вышел. Всё же одиночным проектам нужна своя сюжетно-геймплейная система прогрессии - постепенно знакомящая игрока с особенностями игрового мира.
Не понимаю, почему так некоторые пригорают с закрытия серверов? Это нормальная практика для неактуальных игр.
Я в своё время её взял за 2к с чем-то со всеми двумя длс и как-то до лампочки что закрыли.
Так кто-то реально тратил в игре нормальное и огромное количество времени. Покупали платные мотоциклы и полицейские машины. Монстры на колёсах. Феррари. Nissan GTR и кучу других машин. Которые можно купить за валюту команды
Это же не вы, 2 раза запустили игру и закрыли её. Кому то. Она действительно нравилась она. Тратили кучу времени на прохождения заданий на платину. И фармили статистику на 100% на испытаниях. В игре ещё был классный фоторежим. Снимков в 4K
Верно, чё в этом такого.
Ну забрали у тебя товар и забрали, ничё, потерим, ещё купим.
В неё играло человек 300, кто её воскрешать так рьяно собрался?
Я её в году 23 скачивал на пару часов, реально пустые сервера были.
Ещё когда в году 18 в неё играл, задротил, уже людей немного было.
Вот этот круг задротов и собирается. Это чисто кластер людей который в одну игру десятилетиями играют, все медальки там собирают, потом начинают пасхалки итд искать, теории строить. Там свой манямирок. Когда для обычного игрока игра заканчивается когда все гонки пройдены и делать там больше нечего.
Кому вообще нужен такой калич как ЗЭ СРЁШ? Убогие тазы с колесами.
Кто-то и на соулсы, и на колдун, и на стеллар блейд молятся
А что ты тут забыл? Если тебе на крю пофигу?)
Крю, если не ошибаюсь, была первой игрой после ТДУ, где был нормальный открытый мир. Игра для отдыхаЮ аутирования, не более. Покатать на расслабоне по миру было приятно в ней.
Сейчас из таких только форза есть, но в ней открытый мир за 10 минут проезжается, в то время когда в крю его почти час можно было объезжать, да и то фозра больше соревновалку напоминает как нфс.
Никто не молится просто хотят чтобы к игре был доступ , если у тебя заберут доступ к твоей любимой игре ты конечно просто будешь молчать?