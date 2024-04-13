Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов гоночной аркады

После окончательного закрытия серверов первой The Crew в конце марта этого года, теперь, похоже, Ubisoft решила удалить игру непосредственно из библиотек ПК пользователей и отзывает у них лицензию.
Давайте пройдемся по шагам. 31 марта Ubisoft навсегда закрыла серверы игры. Это означает, что теперь невозможно играть не только в мультиплеер, но и в однопользовательский контент, учитывая, что для игры всегда нужно онлайн-подключение. По сути, консольные версии игры перестали существовать, но на ПК оставалась хотя бы отдаленная надежда на частные серверы. Однако, как уже говорилось, Ubisoft, похоже, выбрала еще более радикальный вариант, приступив к удалению игры из библиотек игроков в Ubisoft Connect и отзывая лицензию.
Как сообщает PC Gamer, те, кто владеет игрой в Ubisoft Connect, теперь найдут игру в новом разделе "Неактивные игры" с надписью: "У вас больше нет доступа к этой игре. Почему бы не заглянуть в магазин, чтобы продолжить свои приключения?", как мы видим на изображении ниже. Несмотря на это, приложение все еще можно запустить, но только в демо-режиме. В Steam, с другой стороны, по-прежнему можно скачать и установить игру, но после запуска пользователю предлагается ввести игровой ключ.
Очевидно, что решение не было воспринято сообществом положительно, как показывает эта тема на Reddit, не столько из-за невозможности поиграть в The Crew (в конце концов, серверы также были закрыты из-за практически полного отсутствия игроков), сколько из-за самого факта отзыва лицензии на купленную игру.
На просьбу Eurogamer дать официальный комментарий представитель Ubisoft лишь напомнил об объявленном некоторое время назад закрытии серверов The Crew и объяснил, что решение было принято из-за "инфраструктуры сервера и лицензионных ограничений", что, однако, оправдывает только деактивацию серверов, но не лицензий пользователей.
"14 декабря 2023 года мы объявили, что после почти десятилетней поддержки мы выведем The Crew 1 из эксплуатации 31 марта 2024 года", - написала компания. "Хотя мы понимаем, что это может разочаровать игроков, это было необходимо из-за инфраструктуры серверов и лицензионных ограничений".
The Crew дебютировала в декабре 2014 года.
В целом как они и говорили вам не предлежат игры.
У меня также висели две копии, но отобрали только одну. Вторую копию можно скачать. Может передумали?)
А ведь меня за это минусили, не верили, что могут отобрать. Отобрали! Говорил всем, читайте лиц.соглашение, игра вам не принадлежит! Запомните это навсегда!
Ешьте дальше, хомячки))))
По факту их можно засудить, ибо эти лиц соглашения противоречат законам многих стран.
Но если подумать, игры не отобрали, они просто стали неактивные, ведь какой смысл им быть активными, если сервера выключенные? Чел зря потеряет время на скачивание)
Так сделали бы её одиночной, что бы не грузила серверы и всё. Вот реально, нет такого гадства, на которое не пойдут Юбики.
Может теперь до многих дойдёт (Н̶Е̶Т̶), что покупая игры в цифровых игровых магазинах вы покупаете лишь право поиграть в эти игры ?
А типа те кто купил на диске и дальше играют?
Ага в экран с надписью у вас нет сервера купите его 🤣🤣🤣
Ну у меня диск, то толку, просто нужно сделать вывод не покупать ничего у французов, особенно с онлайн привязкой, хотя в целом игры у них скатились.
на дисках сейчас игры нет как правило так что диски тоже не выход
Смотря какие игры. Офлайн игр достаточно много, в GOG они без защиты и даже можно скачать просто установщик. Скопируй куда хочешь и храни.
Контора
Щас бы взломщику денуво пришла мысль открепить игру от онлайна...
Интересно а у кого диски на ps4 тоже приедут отбирать пойду спрячу на всякий 🤣🤣🤣
Смешно читать комменты, будто ни разу проекты не закрывались без возможности в них дальше играть.
Кто вообще играл в это поделие?А если да, то зачем ?Форза же есть.
Я играл, для ознакомления году так в 16ом ... раздавали как то на халяву, но не зашло.
Что же касается момента с отзывом лицензии и списании игры с акков - дак вот недавно была статья, что кто-то запросил возврат, и получил деньги ... не хотят терять.