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The Crew 02.12.2014
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.5 2 922 оценки

Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов гоночной аркады

butcher69
Новости

После окончательного закрытия серверов первой The Crew в конце марта этого года, теперь, похоже, Ubisoft решила удалить игру непосредственно из библиотек ПК пользователей и отзывает у них лицензию.

Давайте пройдемся по шагам. 31 марта Ubisoft навсегда закрыла серверы игры. Это означает, что теперь невозможно играть не только в мультиплеер, но и в однопользовательский контент, учитывая, что для игры всегда нужно онлайн-подключение. По сути, консольные версии игры перестали существовать, но на ПК оставалась хотя бы отдаленная надежда на частные серверы. Однако, как уже говорилось, Ubisoft, похоже, выбрала еще более радикальный вариант, приступив к удалению игры из библиотек игроков в Ubisoft Connect и отзывая лицензию.

Как сообщает PC Gamer, те, кто владеет игрой в Ubisoft Connect, теперь найдут игру в новом разделе "Неактивные игры" с надписью: "У вас больше нет доступа к этой игре. Почему бы не заглянуть в магазин, чтобы продолжить свои приключения?", как мы видим на изображении ниже. Несмотря на это, приложение все еще можно запустить, но только в демо-режиме. В Steam, с другой стороны, по-прежнему можно скачать и установить игру, но после запуска пользователю предлагается ввести игровой ключ.

Очевидно, что решение не было воспринято сообществом положительно, как показывает эта тема на Reddit, не столько из-за невозможности поиграть в The Crew (в конце концов, серверы также были закрыты из-за практически полного отсутствия игроков), сколько из-за самого факта отзыва лицензии на купленную игру.

На просьбу Eurogamer дать официальный комментарий представитель Ubisoft лишь напомнил об объявленном некоторое время назад закрытии серверов The Crew и объяснил, что решение было принято из-за "инфраструктуры сервера и лицензионных ограничений", что, однако, оправдывает только деактивацию серверов, но не лицензий пользователей.

"14 декабря 2023 года мы объявили, что после почти десятилетней поддержки мы выведем The Crew 1 из эксплуатации 31 марта 2024 года", - написала компания. "Хотя мы понимаем, что это может разочаровать игроков, это было необходимо из-за инфраструктуры серверов и лицензионных ограничений".

The Crew дебютировала в декабре 2014 года.

-1
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
kotasha

В целом как они и говорили вам не предлежат игры.

11
JustA_NiceGuy

У меня также висели две копии, но отобрали только одну. Вторую копию можно скачать. Может передумали?)

0
ugf16349

А ведь меня за это минусили, не верили, что могут отобрать. Отобрали! Говорил всем, читайте лиц.соглашение, игра вам не принадлежит! Запомните это навсегда!

Ешьте дальше, хомячки))))

4
bysaturn

По факту их можно засудить, ибо эти лиц соглашения противоречат законам многих стран.

2
JustA_NiceGuy

Но если подумать, игры не отобрали, они просто стали неактивные, ведь какой смысл им быть активными, если сервера выключенные? Чел зря потеряет время на скачивание)

0
Кей Овальд

Так сделали бы её одиночной, что бы не грузила серверы и всё. Вот реально, нет такого гадства, на которое не пойдут Юбики.

3
Sider999

Может теперь до многих дойдёт (Н̶Е̶Т̶), что покупая игры в цифровых игровых магазинах вы покупаете лишь право поиграть в эти игры ?

2
Hadyko

А типа те кто купил на диске и дальше играют?

4
Punisher1 Hadyko

Ага в экран с надписью у вас нет сервера купите его 🤣🤣🤣

0
kotasha

Ну у меня диск, то толку, просто нужно сделать вывод не покупать ничего у французов, особенно с онлайн привязкой, хотя в целом игры у них скатились.

0
devildoom

на дисках сейчас игры нет как правило так что диски тоже не выход

0
JustA_NiceGuy

Смотря какие игры. Офлайн игр достаточно много, в GOG они без защиты и даже можно скачать просто установщик. Скопируй куда хочешь и храни.

0
Taicho

Контора

1
JustA_NiceGuy

Щас бы взломщику денуво пришла мысль открепить игру от онлайна...

0
Punisher1

Интересно а у кого диски на ps4 тоже приедут отбирать пойду спрячу на всякий 🤣🤣🤣

0
Spillik

Смешно читать комменты, будто ни разу проекты не закрывались без возможности в них дальше играть.

0
VIGITAL1

Кто вообще играл в это поделие?А если да, то зачем ?Форза же есть.

-13
Axil Tatiy

Я играл, для ознакомления году так в 16ом ... раздавали как то на халяву, но не зашло.

Что же касается момента с отзывом лицензии и списании игры с акков - дак вот недавно была статья, что кто-то запросил возврат, и получил деньги ... не хотят терять.

1