Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов гоночной аркады

После окончательного закрытия серверов первой The Crew в конце марта этого года, теперь, похоже, Ubisoft решила удалить игру непосредственно из библиотек ПК пользователей и отзывает у них лицензию.

Давайте пройдемся по шагам. 31 марта Ubisoft навсегда закрыла серверы игры. Это означает, что теперь невозможно играть не только в мультиплеер, но и в однопользовательский контент, учитывая, что для игры всегда нужно онлайн-подключение. По сути, консольные версии игры перестали существовать, но на ПК оставалась хотя бы отдаленная надежда на частные серверы. Однако, как уже говорилось, Ubisoft, похоже, выбрала еще более радикальный вариант, приступив к удалению игры из библиотек игроков в Ubisoft Connect и отзывая лицензию.

Как сообщает PC Gamer, те, кто владеет игрой в Ubisoft Connect, теперь найдут игру в новом разделе "Неактивные игры" с надписью: "У вас больше нет доступа к этой игре. Почему бы не заглянуть в магазин, чтобы продолжить свои приключения?", как мы видим на изображении ниже. Несмотря на это, приложение все еще можно запустить, но только в демо-режиме. В Steam, с другой стороны, по-прежнему можно скачать и установить игру, но после запуска пользователю предлагается ввести игровой ключ.

Очевидно, что решение не было воспринято сообществом положительно, как показывает эта тема на Reddit, не столько из-за невозможности поиграть в The Crew (в конце концов, серверы также были закрыты из-за практически полного отсутствия игроков), сколько из-за самого факта отзыва лицензии на купленную игру.

На просьбу Eurogamer дать официальный комментарий представитель Ubisoft лишь напомнил об объявленном некоторое время назад закрытии серверов The Crew и объяснил, что решение было принято из-за "инфраструктуры сервера и лицензионных ограничений", что, однако, оправдывает только деактивацию серверов, но не лицензий пользователей.

"14 декабря 2023 года мы объявили, что после почти десятилетней поддержки мы выведем The Crew 1 из эксплуатации 31 марта 2024 года", - написала компания. "Хотя мы понимаем, что это может разочаровать игроков, это было необходимо из-за инфраструктуры серверов и лицензионных ограничений".

The Crew дебютировала в декабре 2014 года.