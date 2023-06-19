ПК-версию криминального шутера Crime Boss: Rockay City сравнили с консольными ©

На прошлой неделе игра Crime Boss: Rockay City также вышла на PS5 и Xbox Series X|S с криминальной кампанией, в которой приняли участие голливудские звезды 80-х и 90-х годов, такие как Майкл Медсен, Чак Норрис и Ким Бейсингер. По этому случаю ElAnalistaDeBits выпустила новое видео, в котором сравнивает игру на всех платформах.

На PS5 и Xbox Series X Crime Boss: Rockay City имеет два практически одинаковых графических режима. Режим "Качества" предлагает разрешение 2160p (перестроенное из 1080p) и нацелен на 60 кадров в секунду, но в самых напряженных ситуациях легко опускается ниже порога в 50 кадров в секунду. Напротив, режим "Производительности" обеспечивает стабильную частоту кадров, но разрешение в этом случае составляет 1080p и отсутствуют отражения SSR, что снижает визуальное воздействие.

На Xbox Series S мы находим единственный графический режим с разрешением 1080p (с базового 720p) и 60fps, который, тем не менее, не может сохранять стабильность, несмотря на более низкое разрешение.

Короче говоря, на консолях Crime Boss: Rockay City не самая лучшая в плане оптимизации, с надеждой на то, что ситуация улучшится с обновлениями после запуска. С этой точки зрения ElAnalistaDeBits говорит, что на ПК ситуация лучше, за исключением некоторых проблем с вылетами.