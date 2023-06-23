Crime O'Clock отмечает выход игры на Nintendo Switch и ПК 30 июня новым трейлером ©

В ознаменование выхода версии Crime O'Clock для Nintendo Switch и ПК 30 июня Just For Games и Bad Seed представили новый трейлер к запуску. Впервые мы новый игровой режим Fulcrum Stories – альтернативный способ еще больше насладиться Crime O’Clock.

В этом захватывающем режиме игроки поближе познакомятся с интимной жизнью многих персонажей на пяти картах игры. Следите за жителями на протяжении 10 отрезков времени и узнайте их собственные истории. С более чем 30 беззаботными историями режим Fulcrum Stories предлагает уникальный опыт, далекий от криминальных расследований, лежащих в основе Crime O'Clock.