Crimson Desert получит физическое издание: PLAION займётся глобальным распространением

Компания PLAION официально объявила, что займётся распространением физической версии амбициозного экшен-приключения Crimson Desert, разработанного студией Pearl Abyss. Игра выйдет в первом квартале 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).

Генеральный директор PLAION Partners Крейг МакНикол подчеркнул, что сотрудничество с Pearl Abyss открывает новые перспективы: «Наше глобальное присутствие и опыт команд в разных регионах обеспечат игрокам лучшие впечатления от Crimson Desert. Это партнёрство отражает наши амбиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремление укрепить позиции в мировом издательстве видеоигр».

Со стороны Pearl Abyss своё мнение высказал коммерческий директор Кевин Ким. По его словам, PLAION зарекомендовала себя как надёжный партнёр на международной арене, и это сотрудничество позволит познакомить с Crimson Desert ещё больше игроков по всему миру. «Мы рады работать с дистрибьютором физических изданий, который разделяет наше видение мрачного, но чарующего континента Пывель», — отметил Ким.

Согласно описанию игры, Crimson Desert предложит путешествие по суровому миру Pywel, где главный герой Клифф возглавляет отряд наёмников Greymanes. Игроков ждут масштабные сражения, опасные монстры, богатые трофеи и зрелищная история, выполненная с использованием технологий нового поколения.