Банку курганской тушенки теперь можно найти в Crossout

Теперь каждый игрок при сборке своего бронемобиля сможет добавить на крышу деталь в виде банки курганской тушенки или выиграть такую же тушенку в лотерее, чтобы затем обменять ее на валюту внутри игры.
По задумке разработчиков Crossout*, игроки смогут воспользоваться уже готовым бронемобилем с декором в виде банки тушенки, либо собрать машину по своему усмотрению. Кроме того, пользователи смогут взять для игры аватарку Шефа – героя, который, по игровой легенде, нашел банки с тушенкой на заброшенном мясокомбинате, и стал обладателем ценного ресурса в мире, пережившем апокалипсис.
При старте игры пользователи оказываются на одной из разработанных нами локаций, среди них, например, есть карта, в основу которой лег Екатеринбург. Игроки будут сражаться за ресурсы неподалеку от цирка, телебашни и других узнаваемых видов уральской столицы.
Еще одно нововведение игры – лотерея для участников, в которой они, выполняя ежедневные задания, смогут выиграть курганскую тушенку, а затем обменять эти банки на игровую валюту для покупки деталей для машины или оружия.
Генеральный директор Курганского мясокомбината “Стандарт” Александр Петров, рассказал:
Для Курганского мясокомбината новость об интеграции наших банок с тушенкой в компьютерную игру Crossout стала неожиданностью. Это крайне необычно для такого консервативного производства. Куда привычнее видеть нашу тушенку у туристов, охотников и рыбаков. Но идея крутая, поэтому мы с радостью решили сотрудничать с нашими земляками.
Также реальные банки с тушёнкой из мира Crossout попадут в продажу на маркетплейсах и в некоторые магазины.
>Банку курганской тушенки теперь можно найти Crossout
теперь можно играть.
Чем бы дитя не тешилась, лишь бы на тушенку денег не просило.
Я когда картинку увидел подумал ремейк экс машины (
Бурятская самая лучшая.