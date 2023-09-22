В Crossout анонсировали новую кабину "Гиппогриф"

Есть люди, которых хлебом не корми, дай что-нибудь собрать. Но когда речь идет о боевой машине, с кучей брони, парой ракетниц и пушек, устоит не каждый. Проект отличается возможностью глубокой кастомизации своего боевого “коня”, а это, в свою очередь, влияет на тактику боя с другими игроками. Больше брони, больше вес и меньше скорость. Тяжелое вооружение замедляет ваш транспорт. Укрепленная передняя часть с парой штыков помогает брать на таран. Одним словом, возможностям нет предела.