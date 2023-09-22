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Crossout 30.05.2017
7.3 538 оценок

В Crossout анонсировали новую кабину "Гиппогриф"

Степан Игнатьев Андреевич

22 сентября авторы онлайн игры Crossout опубликовали свежий дневник разработчиков, поделившись первой порцией новинок будущего обновления. Показана новая кабина и детали.

Кабина "Гиппогриф" осталась единственной уцелевшей частью от загадочной машины Скитальцев. Внутри встроен мощный радар, дисплей, камера и подсветка вражеской техники.

Также были показаны конструкционные детали и декор, снятые с найденной авиационной кабины.

Полное описание характеристик и особенностей раскроют в последующих дневниках. Следите за дальнейшими анонсами, текущий сезон Дорога к сингулярности близок к завершению.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CallXO3

Эх, как же Targem Games деграднули с этим недоразумением(

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