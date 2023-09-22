В Crossout анонсировали новую кабину "Гиппогриф"

22 сентября авторы онлайн игры Crossout опубликовали свежий дневник разработчиков, поделившись первой порцией новинок будущего обновления. Показана новая кабина и детали.
Кабина "Гиппогриф" осталась единственной уцелевшей частью от загадочной машины Скитальцев. Внутри встроен мощный радар, дисплей, камера и подсветка вражеской техники.
Также были показаны конструкционные детали и декор, снятые с найденной авиационной кабины.
Полное описание характеристик и особенностей раскроют в последующих дневниках. Следите за дальнейшими анонсами, текущий сезон Дорога к сингулярности близок к завершению.
Эх, как же Targem Games деграднули с этим недоразумением(