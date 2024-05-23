Пошаговая тактика Crown Wars: The Black Prince вышла для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S

NACON и Artefacts Studio официально объявили, что их последняя пошаговая тактическая и стратегическая игра Crown Wars: The Black Prince стала доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. В честь запуска также был выпущен впечатляющий релизный трейлер.

Действие Crown Wars: The Black Prince происходит во время Столетней войны, времени кровавого конфликта между несколькими королевскими семьями. Они сражаются за корону самого могущественного королевства Запада. Игра добавляет особый штрих этому историческому сеттингу, рассказывая историю с элементами темного фэнтези и оккультными силами, которые также отражены в игровом процессе.

Игроки могут выбирать из шести разных классов и разрабатывать собственную боевую стратегию, сочетающую в себе физическую силу и исключительные навыки. Каждый класс персонажей обладает уникальными характеристиками, которые позволяют создать армию с индивидуальной идентичностью.