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Crown Wars: The Black Prince 23.05.2024
Ролевая, Стратегия, Пошаговая
6.7 30 оценок

Пошаговая тактика Crown Wars: The Black Prince вышла для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S

monk70
Новости

NACON и Artefacts Studio официально объявили, что их последняя пошаговая тактическая и стратегическая игра Crown Wars: The Black Prince стала доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. В честь запуска также был выпущен впечатляющий релизный трейлер.

Действие Crown Wars: The Black Prince происходит во время Столетней войны, времени кровавого конфликта между несколькими королевскими семьями. Они сражаются за корону самого могущественного королевства Запада. Игра добавляет особый штрих этому историческому сеттингу, рассказывая историю с элементами темного фэнтези и оккультными силами, которые также отражены в игровом процессе.

Игроки могут выбирать из шести разных классов и разрабатывать собственную боевую стратегию, сочетающую в себе физическую силу и исключительные навыки. Каждый класс персонажей обладает уникальными характеристиками, которые позволяют создать армию с индивидуальной идентичностью.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
EnerJy48

Так ведь не вышла. Ещё как минимум 3 часа до выхода

1
ЕвМи

Нечасто трейлер заставляет биться мое сердце чаще!
Особенно злой Санта... это нечто.
Еще и видео-трейлер говорящий, т.е. они передали через него возможности геймплея.

0
Александр Мотошвили

очень заинтересовало!

0
Lorenzo Lamas

шляпа !

0