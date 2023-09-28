Приключенческая головоломка Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit в стиле Broken Sword вышла на Nintendo Switch ©

Thunderful и Tag Of Joy сообщили, что их загадочная приключенческая игра Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit вышла для Nintendo Switch. Игра рассказывает личную историю Милды, когда она отправляется в дом своего умершего литовского дедушки после получения загадочного письма, в котором говорится о хорошо хранимой семейной тайне. Вскоре эта тайна превращается в богатую паутину загадочных опасностей, основанную на богатой и малоизученной истории региона, что заставляет ее исследовать утерянную реликвию - самую легендарную королевскую реликвию Литвы и тайные махинации КГБ в советскую эпоху.

От загадочных анонимных сообщений до логических головоломок и классических головоломок с предметами — Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit наполнена множеством интересных загадок и головоломок, которые вам предстоит решить. Для некоторых из них вам, возможно, даже придется сменить наряд и прическу Милды. Конечно, вы также можете просто изменить ее внешний вид ради удовольствия! Исследуя богатые, нарисованные вручную сцены игры, вы встретите множество забавных и эксцентричных персонажей с полностью озвученными диалогами, что еще больше построит богатый и красочный мир, в котором приятно жить.