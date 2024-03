Для Crusader Kings 3 вышло дополнение Legends of the Dead

Legends of the Dead — это новейшее расширение для отмеченной наградами ролевой игры с грандиозной стратегией о средневековом мире Crusader Kings 3 от Paradox Interactive. Отправьтесь в прошлое, в мир коварных регентов и соперничающих монархов, которые соревнуются за престиж и династическую власть. В Legends of the Dead вы можете сохранить легитимность своего правления не только посредством великих дел, но и огласки этих дел, создавая всемирную память о своих действиях спустя долгое время после смерти.

Но смерть приходит за всеми нами, и в этом расширении новые эпидемии и чумы, включая Черную смерть, угрожают затмить достижения всего человечества, покрыв землю болезнями и отчаянием.