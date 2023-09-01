За 3 года продажи Crusader Kings 3 достигли 3 миллионов копий ©

Доказывая, что рыцари в сияющих доспехах, семейные ссоры и грандиозные путешествия по вашему королевству никогда не выйдут из моды, компания Paradox Interactive объявила, что ее популярная средневековая ролевая стратегия Crusader Kings 3 продана тиражом 3 миллиона копий, не считая прилагаемых расширений и косметических пакетов.

Достижение этого рубежа продаж через три года после ее выпуска в сентябре 2020 года является свидетельством непреходящей силы Crusader Kings 3 как превосходного повествовательного опыта и стратегической игры, имеющей широкую привлекательность за пределами стереотипных поклонников истории. Crusader Kings 3 — это первая глобальная стратегическая игра Paradox для многих игроков, выступающая в качестве точки входа в более широкий мир исторических игр.

«Последние три года были очень насыщенными и захватывающими, и очень приятно видеть, что так много людей наслаждаются тем, что мы создали», — говорит Алекс Олтнер, директор игры Crusader Kings 3. «Crusader Kings 3 — особенная игра, которая что-то, что понравится практически всем - завоевателям, строителям, рассказчикам и романтикам. Реакция на наше недавнее расширение "Туры и турниры" была особенно приятной, и у нас есть еще много идей, которые мы хотим воплотить в жизнь. Вся наша команда благодарна всем который помог сделать Crusader Kings 3 тем, чем она стала».