Новый геймплейный трейлер ролевого экшена Crymachina ©

Издатель FuRyu и разработчик AQURIA выпустили третий официальный трейлер ролевого экшена Crymachina, который знакомит с миром игры и скоростными сражениями.

Crymachina выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 27 июля в Японии и для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam 24 октября в Северной Америке, 27 октября в Европе и 3 ноября в Океании.

В мире, где люди вымерли тысячи лет назад, синтетические существа, известные как Dei ex Machina, получили задание вернуть человечество. Присоединяйтесь к трем E.V.E, воссозданным психикам умерших людей, помещенных в синтетические тела, и отправляйтесь на поиски полноценной человеческой жизни и исследуйте Эдем, чтобы узнать скрытые в нем секреты.

Яркие, насыщенные действиями бои в сочетании с глубокой настройкой оружия создают визуально потрясающую RPG. Мрачные пейзажи и поразительные научно-фантастические визуальные эффекты оживляют мир Crymachina.