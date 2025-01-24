Культовый Crysis теперь доступен в VR благодаря новому моду

FPS-легенда от Crytek, выпущенная в 2007 году, теперь стала еще более захватывающей: благодаря моду от Хольгера «Cabalistic» Фридриха (Half-Life 2 VR) игра полностью поддерживает виртуальную реальность. Этот мод позволяет пройти весь оригинальный Crysis в VR, предлагая глубокий опыт с поддержкой современных VR-технологий.
Мод работает исключительно с оригинальной версией игры, а не с ремастером. Для комфортного прохождения потребуется мощный игровой ПК, так как требования VR-версии могут оказаться столь же высокими, как и в случае оригинала.
Особенности мода:
- Полный VR-опыт с поддержкой движений 6DoF: играйте сидя или стоя с VR-контроллерами.
- Реалистичное прицеливание оружия: используйте обе руки для стабилизации.
- Видимое оружие игрока с базовым IK.
- Физические атаки в ближнем бою.
- Поддержка левшей и тактильного жилета bHaptics.
Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.
Отлично!!!
где скачать?..
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1034301&view=findpost&p=134819403