Культовый Crysis теперь доступен в VR благодаря новому моду

FPS-легенда от Crytek, выпущенная в 2007 году, теперь стала еще более захватывающей: благодаря моду от Хольгера «Cabalistic» Фридриха (Half-Life 2 VR) игра полностью поддерживает виртуальную реальность. Этот мод позволяет пройти весь оригинальный Crysis в VR, предлагая глубокий опыт с поддержкой современных VR-технологий.

Мод работает исключительно с оригинальной версией игры, а не с ремастером. Для комфортного прохождения потребуется мощный игровой ПК, так как требования VR-версии могут оказаться столь же высокими, как и в случае оригинала.

Особенности мода:

Полный VR-опыт с поддержкой движений 6DoF: играйте сидя или стоя с VR-контроллерами.

Реалистичное прицеливание оружия: используйте обе руки для стабилизации.

Видимое оружие игрока с базовым IK.

Физические атаки в ближнем бою.

Поддержка левшей и тактильного жилета bHaptics.

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