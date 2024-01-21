В Steam вышел новый платформер The Cub в постапокалиптическом сеттинге с элементами головоломки

Когда на Землю обрушился Великий Эко-калипсис, самые богатые и влиятельные люди спешно эвакуировались на Марс, оставив всех остальных на верную гибель. Однако один мальчик оказался стойким к ядовитой среде благодаря редкому генетическому иммунитету.

Прошли десятилетия. Население Марса решило направить разведывательную миссию на опустевшую зелёную планету. Они обнаруживают выросшего мальчика по имени Волчок и тут же пытаются захватить его в плен для изучения необычных способностей. Но Волчку удаётся вырваться на свободу, и именно с этого момента начинается это приключение — погоня среди руин некогда великой цивилизации.

Исследуйте вместе с Волчком постапокалиптический мир, в каждом уголке которого скрываются истории былого величия и падения человечества. Гигантские разрушенные небоскрёбы и заброшенные подземные лаборатории, смертоносные мины и огромные поля сражений напоминают о некогда передовой цивилизации. Раскройте тайны прошлого, параллельно спасаясь от недружелюбных пришельцев с Марса, которые не отстанут, пока не заполучат Волчка с его уникальными способностями.