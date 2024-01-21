В Steam вышел новый платформер The Cub в постапокалиптическом сеттинге с элементами головоломки

19 января 2024 года на просторах Steam появился новый платформер для одиночной игры под названием The Cub, который можно купить за 759 рублей, а если сделать это прямо сейчас, то можно купить по хорошей скидке в 33% и таким образом купить игру можно всего за 508 рублей.
Действия игры разворачиваются в постапокалиптическом сеттинге, а геймплей игры вобрал в себя такие элементы как головоломка, исследование и глубокий сюжет, который повествует о маленьком мальчике, убегающего от людей, которые вернулись на землю с целью её изучения после глобальной катастрофы. The Cub доступна для игры на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch.