Рогалик Cuisineer, посвященный еде, вышел для ПК в Steam

Лондонский издатель инди-игр Marvelous Europe, базирующаяся в Торрансе (Калифорния, США) компания по производству видеоигр XSEED Games и сингапурский разработчик инди-игр BattleBrew Productions сообщили, что их "вкусный" экшен-рогалик Cuisineer сьал доступен для ПК в Steam.

Однажды Пом возвращается в свой родной город Паэль, чтобы увидеться с родителями, но обнаруживает, что их ресторан закрыт из-за работы и по уши в долгах. Теперь она должна вновь открыть ресторан и сделать его процветающим. Чтобы собрать ингредиенты с земли, Пом отправляется в путешествие по миру за пределами Паэля, используя свою кухонную утварь против гигантских цыплят, артиллерийских креветок, огнедышащего перца и других надоедливых опасностей, по пути попивая чай боба. Приготовьте безумие и превратите заброшенную закусочную в сенсационный ресторан, которым будут гордиться родители Пом.