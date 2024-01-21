Аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" могло закончиться иначе

В новом интервью разработчики из CD Project RED, занимающиеся созданием игры Cyberpunk 2077, поговорили о аниме-сериале «Киберпанк: Бегущие по краю». В частности они затронули один важный момент: проект мог закончиться совсем иначе. Анимационная студия Trigger настаивала на другой концовке, но создатели оригинальной вселенной запретили устраивать счастливую концовку героям. В Найт-сити победить невозможно.
Дальше спойлеры:Студия Trigger хотела, чтобы в финале команда Дэвида победила. Чтобы они могли разрушить «Арасаку» и всех собственных противников, тем самым встав на вершину Найт-сити. Но это строго перечило подходу CD Project, у которых в мире будущего 2077 года победить невозможно. Мир намного сильнее героев. Найт-сити — главный антагонист франшизы, и победить его в анимационном проекте попросту невозможно.
«Киберпанк: Бегущие по краю» вышел в 2022 году и стал одной из лучших экранизаций видеоигр, собрав отличные оценки как от зрителей, так и от критиков.
не, финал такой, какой должен быть. Герои сами шли к такому концу
В точку. После аниме совсем иначе смотрится Смешер - за то, что наконец остановил трепыхания ГГ, причем совершенно заслуженно
Школотроны побеждают корпов с их бюджетами и опытных перфекционистов в лице Смешера, просто потому что можно превозмочь в последний момент?
Так по сюжету школотрон без малейших усилий получает суперимплант к негативному воздействию которого у него внезапно повышенная стойкость (о, эти чудесные совпадения). Следуя той же линии он бы точно дошел до верхних этажей Арасаки. Просто "потому что"
Да бедная арсака , каждый второй дурак как только решит ревлизовать свои амбиции так идёт крушить арасака тауэр
Арасака -крупнейшая мегакорпорация которая контролирует практически весь мир , но её то пьяный рокер взорвал ядерной бомбой , теперь ещё и чуть не уничтожила банда из 10В ...хорошо что им не дали сделать такой финал иначе господство арасаки вызывало бы большие вопросы .)
Там все сложнее было чем просто пьяный рокер. В той операции ещё вроде как участвовал Морган Блекхенд, который работал на Милитех.
Ну кончено я немного утрирую, если не ошибаюсь там даже была не одна команда , вторая работала на отвлечение но все равно как то очень просто они прилетели в логово крупнейшей милитари корпорации и просто его взорвали )
чем больше объем, тем меньше контроль...
Хорошее аниме получилось, достаточно легкое , незатянутое.
Всегда боюсь за хорошие проекты, у которых продолжения скатывается в помойку в 90% случаев
А в чем оно хорошее? Без провокации. действительно интересно.
сюжет интересный, музыка, атмосфера. Сам аниме крайне редко смотрю, от этого остались только хорошие впечатления
можно поконкретнее?
Взятая из оригинальной игры
В действительности ничего особенного, просто добротно сделано. Просто годно срежиссированный и поставленный боевик.
Ну, это правильно. Это киберпанк, то есть капиталистическая антиутопия, а в таком деле победить действительно нельзя. Максимум - стать такими как недавно побеждённые.