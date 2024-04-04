Авторы Cyberpunk 2077 раскрыли самые популярные транспортные средства в игре

Продолжительная поддержка шумного Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED в этом году официально подошла к концу. Разработчики заявили, что довольны состоянием игры и больше патчей не планируется. Однако это не значит, что авторы смогут быстро забыть о таком значимом для студии проекте. В новой публикации они предлагают вернуться на улицы Найт-Сити и рассказать о своем любимом транспорте.
Согласно полученной статистике от CD Projekt RED, геймеры почти в одинаковой степени предпочитают ездить на легковых автомобилях и спортивных мотоциклах. Хотя стоит отметить, что мотоциклы пользуются немного большей популярностью в игре. Вероятно, это связано с их высокой мобильностью и скоростью.
Самыми же популярными транспортными средствами в Cyberpunk 2077 стали автомобиль Rayfield Aerondight и спортивный мотоцикл Yaiba Kusanagi CT-3X. Как сообщается, с момента выпуска сюжетного дополнения Phantom Liberty игроки купили более 1 миллиона единиц каждого вида транспорта. Это сделало их самыми покупаемыми автомобилем и мотоциклом с момента запуска DLC.
Двойной прыжок + рывок вперёд выбор настоящих джентльменов
Какой же балдёж перемещаться рывками после обновы) Особенно если - прыжок, рывок и снова прыжок
я на машине Бэтмена гонял всю игру, та что в час ночи появляется в пещере. (главное она на халяву)))))
мотоциклы мобильные и быстрые? скорость такая же , а вот мобильность.....И калибурн чуть быстрее и явно мобильнее с 4х4 тем более
А про код который телеги с ведьмака в гиперкары превращал молчат ?