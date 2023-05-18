CD Projekt прокомментировала слухи вокруг даты выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Согласно последним слухам, CDPR очень довольна проделанной работой над Phantom Liberty: анонимные источники, на которые ссылается утечка, считают, что наиболее вероятным маркетинговым окном для запуска DLC является вторая половина июня или, самое позднее, первая половина июля.



Утверждается, что CD Projekt не намерена оставлять слишком много времени от объявления даты выхода до фактического запуска, отсюда и гипотеза о релизе между концом июня и началом июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox X|S.



Узнав о шумихе, вызванной этими слухами, директор глобального сообщества CD Projekt RED Марчин Момот, дал разъяснения поклонникам шутера с открытым миром. Не вдаваясь в подробности слухов, циркулирующих в сети, представитель CDPR подтверждает, что в июне мы начнем получать много новостей о Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Как уже говорилось в наших официальных сообщениях, мы начнем раскрывать подробности о Cyberpunk 2077 Phantom Liberty в июне. Что касается даты запуска, мы не комментируем слухи.