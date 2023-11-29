CD Projekt RED опубликовала первое видео из серии роликов Архивы Найт-Сити

CD Projekt RED задумала углубиться в лор Cyberpunk 2077 в документальной серии видеороликов «Архивы Найт-Сити», рассказывающей историю города-государства Найт-Сити, в котором происходит действие игры. В первом видео «Краткая история Найт-Сити» прослеживается строительство и эволюция города, который является символом игры.

В конце двадцатого века мир оказался в состоянии коллапса, между стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами и ядерными взрывами, которые привели к гибели миллионов людей.

В США секретная группа под названием «Банда четырех» тайно делит власть между группами АНБ, ЦРУ, ФБР и DEA, но попытка манипулировать рынком путем тайного воздействия на ценные бумаги на бирже не дает желаемого эффекта. и экономика рушится.

В хаосе, который последовал за этими событиями, у богатого промышленника Ричарда Найта возникла идея построить самодостаточный город будущего, который сможет поддерживать себя независимо от центрального правительства. Так родился Найт-Сити, а что было дальше, вы можете увидеть в ролике.

Недавно стало известно, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty пользуется успехом: с момента запуска было продано 4,3 миллиона копий.