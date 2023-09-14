CD Projekt RED поздравляет фанатов с годовщиной аниме по мотивам Cyberpunk 2077 ©

Ровно год назад состоялась ожидаемая премьера аниме-сериала "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners) по мотивам экшена Cyberpunk 2077. Уникальность этого проекта заключалась в том, что он был создан совместными усилиями польской студии CD Projekt RED и японской компанией Studio Trigger. В результате у них получилось удачное расширение игрового мира с уникальной историей и запоминающимися персонажами.

Такая экранизация была крайне положительно встречена игроками и обычными зрителями. "Киберпанк: Бегущие по краю" получил высокие оценки от журналистов и после своего выхода обрел невероятную популярность, которая концентрировалась в различные мемы. Один из примеров мемов по аниме и игре можно увидеть ниже:

В первую годовщину аниме разработчики из CD Projekt RED решили поздравить игроков. В своих социальных сетях они опубликовали специальный арт, созданный одним из художников Studio Trigger и поздравили фанатов.

Год назад мы вместе начали наше безумное путешествие на Луну в "Киберпанк: Бегущие по краю". Спасибо, что стали частью этого невероятного приключения вместе с нами.

— написали CD Projekt RED.

Уже 26 сентября игроки смогут отправиться в новое эмоциональное приключение по миру Cyberpunk 2077 вместе с релизом сюжетного дополнения Phantom Liberty.