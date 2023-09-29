CD Projekt RED представила клип на музыкальную тему Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже доступно и пользуется большим интересом у игроков. Атмосферу шпионского дополнения прекрасно передает последняя песня Давида Подсядло "Phantom Liberty". - Песня, в которой использованы элементы, напоминающие о шпионских фильмах, является одной из основных композиций к проекту.

Композиция входит в дебютное Deluxe Edition официального саундтрека Phantom Liberty и была создана в сотрудничестве с П. Т. Адамчиком (Cyberpunk: Edgerunners, Cyberpunk 2077) и Марцином Пшибыловичем (Cyberpunk 2077, The Witcher 3). В исполнении принял участие Чешский национальный симфонический оркестр.

"Работа над композицией для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty доставила мне огромное удовольствие. Я всю жизнь был зрителем видеоигр и никогда бы не подумал, что, занимаясь музыкой, однажды доберусь до места, где эти миры пересекаются. Я очень благодарен всем увлеченным людям из CD PROJEKT RED за эту награду и возможность поработать вместе". С самого начала работа над произведением была направлена на воплощение идеи, подходящей для шпионского триллера. Само сотрудничество прошло очень гладко, все наши предложения понравились обеим сторонам, так что нам оставалось только встретиться, поговорить и насладиться результатами нашей работы. Я с нетерпением жду того момента, когда услышу свою часть в самой игре, но это еще впереди. Надеюсь, что это сотрудничество не будет последним", - признался Давид Подсядло.