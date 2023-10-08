Cyberpunk 2077: Phantom Liberty все еще глючная на консолях после последнего обновления

С момента выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty впечатления от нее на консолях были не самыми лучшими. Пользователи PlayStation и Xbox жалуются на различные проблемы, начиная от сбоев и заканчивая отказом загружать файлы сохранений, даже после выхода последнего патча.
Это не слишком удивительно, учитывая, сколько нового контента было добавлено, но это привело к возвращению проблем с производительностью, больше напоминающих версию 1.0, таких как текстуры, загружаемые так долго, что вы обнаруживаете, что входите в невидимые объекты, и даже файлы сохранения, отказывающиеся загружаться. В целом, фпс тоже пострадал, особенно в Догтауне.
Эта проблема характерна не только для менее мощной Xbox S. На сабреддите Cyberpunk 2077 многие жалуются на проблемы на X и даже на PS5. Мы уже знали, что у пользователей PS5 были проблемы с повреждением файлов сохранений, и, к сожалению, патч, исправляющий эту проблему, не смог восстановить сохранения. Однако на обеих платформах возникла проблема, при которой игра не обнаруживает установленный Phantom Liberty и, соответственно, не загружает сохранения, сделанные после запуска расширения.
Что касается Xbox, то некоторые рассказывают на сабреддите о глюках с текстурами. Также можно обнаружить, что тела NPC левитируют, хотя это может быть связано с некорректной загрузкой предмета, на котором они сидят. Кроме того, у Ви по какой-то причине появляется неправильная одежда, которая обычно исправляется после того, как открывается экран инвентаря.
Учитывая все вышесказанное, CD Projekt Red еще предстоит пройти путь, чтобы придать Phantom Liberty тот же уровень полировки, который был у базовой игры до обновления версии 2.0. Игра все еще будет поддерживаться, даже если не получит очередного расширения, так что, будем надеяться, ждать осталось недолго.
Да-а-а-а-а, только на консолях, на ПК игра же идеально работает.
У меня до сих пор остались баги, которые были несколько лет назад. + С патчем 2.1 средний показатель фпс снизился на 10
Странно, у меня на столько же повысился (конфиг не менял за 3 года)
Движок Кибербага крайне рандомно подкидывает неприятности. И хрен знает от чего зависит это: от конфигурации ли системы, от настроек ли, от количества свободного места на SSD, от фазы бл..ть луны или ещё чего.
Многие жалуются на баг с эффектом от биочипа после выхода с "Облаков". У меня его не было, вот вообще ни намека. Но у меня довольно часто попадается баг с необыскиваемыми/нетаскаемыми NPC.
У кого-то регулярно полицейские ездят на сгоревших машинах. У меня подобное было лишь 1 раз.
У меня и на ПК то персонажи друг в друга провалятся, то гг под землю, то застрянет где-то сам или транспорт и тд тп.
Но зато же Идрис Эльба без работы не остался
Сегодня словил лютый баг, убил врага ножом в замедленном времени, его текстура через перила растянулась на пол монитора, фпс просел до 5 кадров в секунду, кое-как, славу богу, телепорт был рядом, отресавнил все.... Так бы явно перезапускать бы пришлось
Ещё веселее можно баг словить: подкрасться к противнику который тягает штангу и попытаться по тихому его ликвидировать. В моём случае меня и неудачливого Тигриного когтя выкинуло из Хо-ох в трущёбы
Если брать ВЕРСИЮ 2.0 - это буквально считай НОВАЯ игра, нооо не в хорошем смысле -_- баги есть, но не критичные... т.е. куева туча МЕХАНИК пошли под нож(прикол с СТАМИНОЙ во время стрельбы я вообще не вкурил, это сколько грибов сожрать нужно было чтоб такое в голову пришло, не я понимаю в ВЕДЬМАКА Герыч уставал, когда махал мечом, еще ОК, но ШУТАН и выносливость падает от выстрелов О_о - это вообще чет новое ).... короче - я веду к тому, что САМАЯ стабильная (пока что) версия- это 1.63(и благо в Стиме можно её откатить) ибо 2.0(уже 2.1) требует ПАТЧЕЙ аж до версии 3.0 ! Ибо кроме-стаминовских приколов во время стрельбы и отката хилок и гранат-покажутся мелочами , поверьте так-то есть к чему прикопаться ...
Короче говоря- если играться в игрульку, то лучше вернуться и сидеть на 1.63, если РАДИ ДЛС(пройти и забыть) придется либо подождать , пока модеры подтянуться , либо буквально страдать , ибо сейвы старые руинятся , а выбор- НАЧАЛО С ДЛС яб не советовал делать(это не челендж, это ебаториум тот еще, где каждый 2й враг ЧЕРЕП и вам ваншоты, без разницы на какой сложности) , но и просирать N-часов то-же как-то не хочется -_- ....
долгая прогрузка текстур и на пк есть
Ни разу не видел долгую подгрузку текстур на ПК, особенно после патчей, купи себе ССД лучше
ага,мы уже в пути
Ну на то они и консоли чтобы быть глючным мусором для нищебродов.
Ща сoснольщики заминусят!