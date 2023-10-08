Cyberpunk 2077: Phantom Liberty все еще глючная на консолях после последнего обновления ©

С момента выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty впечатления от нее на консолях были не самыми лучшими. Пользователи PlayStation и Xbox жалуются на различные проблемы, начиная от сбоев и заканчивая отказом загружать файлы сохранений, даже после выхода последнего патча.

Это не слишком удивительно, учитывая, сколько нового контента было добавлено, но это привело к возвращению проблем с производительностью, больше напоминающих версию 1.0, таких как текстуры, загружаемые так долго, что вы обнаруживаете, что входите в невидимые объекты, и даже файлы сохранения, отказывающиеся загружаться. В целом, фпс тоже пострадал, особенно в Догтауне.

Эта проблема характерна не только для менее мощной Xbox S. На сабреддите Cyberpunk 2077 многие жалуются на проблемы на X и даже на PS5. Мы уже знали, что у пользователей PS5 были проблемы с повреждением файлов сохранений, и, к сожалению, патч, исправляющий эту проблему, не смог восстановить сохранения. Однако на обеих платформах возникла проблема, при которой игра не обнаруживает установленный Phantom Liberty и, соответственно, не загружает сохранения, сделанные после запуска расширения.



Что касается Xbox, то некоторые рассказывают на сабреддите о глюках с текстурами. Также можно обнаружить, что тела NPC левитируют, хотя это может быть связано с некорректной загрузкой предмета, на котором они сидят. Кроме того, у Ви по какой-то причине появляется неправильная одежда, которая обычно исправляется после того, как открывается экран инвентаря.



Учитывая все вышесказанное, CD Projekt Red еще предстоит пройти путь, чтобы придать Phantom Liberty тот же уровень полировки, который был у базовой игры до обновления версии 2.0. Игра все еще будет поддерживаться, даже если не получит очередного расширения, так что, будем надеяться, ждать осталось недолго.