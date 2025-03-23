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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 29 957 оценок

Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который улучшает тени в игре

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь sosuinepxisuyu выпустил новый мод для Cyberpunk 2077, который добавляет недостающие тени окружающей среды. Данный мод будет полезен игрокам с любыми конфигурациями ПК, поскольку он улучшает тени в игре без RT, с RT и Path Tracing.

Cyberpunk 2077 "Общие исправления теней"

И еще сотни подобных модификаций с исправлением и улучшением графики можно найти прямо на нашем сайте.

Мод в основном фокусируется на улучшении графики при использовании трассировки лучей или трассировки пути. Однако он также влияет на качество теней и без RT, заставляя больше объектов отбрасывать тени. Кроме того, он исправляет множество визуальных проблем с NPC и главным игроком.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, моддер предоставил скриншоты изменений до и после:

Path Tracing оригинал
Path Tracing (мод)
Без RT
Без RT (мод)
Без RT
Без RT (мод)
+ ещё 6 картинок
44
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Igor Udilov

Самый красивый город в игровой индустрии.

16
gjxnf82

Не самый. Поиграй в The Ascent, вот там настоящий киберпанк, этот и близко не стоял.

-19
cheezypizey gjxnf82
настоящий киберпанк

Ты хотел сказать, дженерик киберпанк?

0
Kai-125 gjxnf82

НЕ самая удачная шутка ...

0
Искусственный интеллeкт

вот бы что-нибудь новенькое по сюжету или какие-нибудь интересные активности. так хочется вернуться обратно в игру, но всё уже излазил вдоль и поперёк

2
MadPyramus

Это потому что много бесполезных фич, за которые орали фанаты, были реализованы. Метро, стрельба из машин, полиция, итд. Потому не вышло второе длц, и потенциально новые механики.

-8
askazanov

Ждём 2 части. Надеюсь они там все моменты учтут, которых здесь не зватает.

1
askazanov MadPyramus

Нет, эти фитчи просто недоделаны, слегка опробованы, я так думаю. В этой игре просто реально не хватает и подземного города, потому как тут просто напрашивается ещё и подземная жизнь с метрополитеном. Тачек разных, летающих, кораблей в воздушном пространстве, лодок на воде... Надеюсь на это всё в продолжении игры...

0
Uelma

Киберпанку не хватает пространства. Не хватает пустошей увеличенных, с хибарками и мелкими поселениями. Чтобы было понимание, почему так все хотят в Найт-Сити.

0
MadPyramus askazanov

Подземный город?.. Ещё одна "потрясающая" идея))
Не, чувак, чего в данной игре не хватает, так это
1) Паркур
2) Большего колличества открытых высоких зданий
3) И самое важное, то что обещали разрабы - фракции, и более углублённое рпг, с возможностью что-то реально изменить в Найт Сити. Короче говоря интерактивности.

0
UnnoticedCarissa

Чет мало что изменилось

1
Fenharell

нормально так изменилось, особенно без рт. Видно, что разрабы специально сделали обычное освещение убогим, чтобы на контрасте с рт смотрелось прям ВАУ. А на деле там разница не такая уж и большая, если пофикшенное освещение использовать.

10
Pastoral

Многие не играли ,а ждали теней....вот теперь только начнут играть..

1
Комментарий удален
ze1n_82

ты их видишь? возможно требуется обращение в дурку

0
Человек-Анекдот

Очень бесили квадратные и пиксельные тени на самих персонажах при разговоре с ними, интересно, мод это исправит

0
askazanov

Неплохо так то

0
Lazy Mutton

Ник автора мода, конечно, радует:)

0
Пользователь ВКонтакте

Ерунда. Тестировал я сегодня этот мод. При активации его возникают рандомные вылеты, когда играешь в огромных разрешениях имейте ввиду, особенно, если лезешь в инвентарь. Может из-за новых драйверов такой косяк🤷‍♂ Но есть и хорошая новость. С этими же драйвера бенчмарк выдаёт больше кадров, если сранивать с предыдущими, которые при этом ещё и выдавали чёрный экран. Сегодня проверял, как старые драйвера, так и новые.

&ab_channel=Jay-Z_B.Z // New Show

0
полечка полинка

Лучше бы играли с трассировкой пути и не позорились

-3
vegas99

Когда выйдет мод который улучшит саму игру?

-6
YummyBayard

А что там улучшать? Игра огонь.

6
MadPyramus

Когда ты поднимешь жопу, и организуешь кампанию по сбору денег группе модеров, причём модеры должны быть известные, а деньги идти сразу им, а не через тебя.
Там предоставь список что ты считаешь "улучшением", и согласятся ли с тобой люди.

0
Fenharell YummyBayard

нпс которые друг в друге застряют с 2 повторяющимися анимациями передают привет

-3
LogicDisciple Fenharell

за 1200 часов ни разу такого не встречал)

1
Fenharell LogicDisciple

банально на улицу выходишь и любые нпс имеют такие вот убогие анимации. одни и те же действия повторяют, еще и нпс мало, точнее толпа то большая, то вот видов нпс оч мало. Они еще и зачастую не соответствуют своим типажам. Типа богатого чела в трущобах, че он там забыл хз. Халтура.

-2