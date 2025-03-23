Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который улучшает тени в игре

Как стало известно, пользователь sosuinepxisuyu выпустил новый мод для Cyberpunk 2077, который добавляет недостающие тени окружающей среды. Данный мод будет полезен игрокам с любыми конфигурациями ПК, поскольку он улучшает тени в игре без RT, с RT и Path Tracing.

И еще сотни подобных модификаций с исправлением и улучшением графики можно найти прямо на нашем сайте.

Мод в основном фокусируется на улучшении графики при использовании трассировки лучей или трассировки пути. Однако он также влияет на качество теней и без RT, заставляя больше объектов отбрасывать тени. Кроме того, он исправляет множество визуальных проблем с NPC и главным игроком.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, моддер предоставил скриншоты изменений до и после: