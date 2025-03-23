Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который улучшает тени в игре

Как стало известно, пользователь sosuinepxisuyu выпустил новый мод для Cyberpunk 2077, который добавляет недостающие тени окружающей среды. Данный мод будет полезен игрокам с любыми конфигурациями ПК, поскольку он улучшает тени в игре без RT, с RT и Path Tracing.
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Мод в основном фокусируется на улучшении графики при использовании трассировки лучей или трассировки пути. Однако он также влияет на качество теней и без RT, заставляя больше объектов отбрасывать тени. Кроме того, он исправляет множество визуальных проблем с NPC и главным игроком.
Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, моддер предоставил скриншоты изменений до и после:
Самый красивый город в игровой индустрии.
Не самый. Поиграй в The Ascent, вот там настоящий киберпанк, этот и близко не стоял.
Ты хотел сказать, дженерик киберпанк?
НЕ самая удачная шутка ...
вот бы что-нибудь новенькое по сюжету или какие-нибудь интересные активности. так хочется вернуться обратно в игру, но всё уже излазил вдоль и поперёк
Это потому что много бесполезных фич, за которые орали фанаты, были реализованы. Метро, стрельба из машин, полиция, итд. Потому не вышло второе длц, и потенциально новые механики.
Ждём 2 части. Надеюсь они там все моменты учтут, которых здесь не зватает.
Нет, эти фитчи просто недоделаны, слегка опробованы, я так думаю. В этой игре просто реально не хватает и подземного города, потому как тут просто напрашивается ещё и подземная жизнь с метрополитеном. Тачек разных, летающих, кораблей в воздушном пространстве, лодок на воде... Надеюсь на это всё в продолжении игры...
Киберпанку не хватает пространства. Не хватает пустошей увеличенных, с хибарками и мелкими поселениями. Чтобы было понимание, почему так все хотят в Найт-Сити.
Подземный город?.. Ещё одна "потрясающая" идея))
Не, чувак, чего в данной игре не хватает, так это
1) Паркур
2) Большего колличества открытых высоких зданий
3) И самое важное, то что обещали разрабы - фракции, и более углублённое рпг, с возможностью что-то реально изменить в Найт Сити. Короче говоря интерактивности.
Чет мало что изменилось
нормально так изменилось, особенно без рт. Видно, что разрабы специально сделали обычное освещение убогим, чтобы на контрасте с рт смотрелось прям ВАУ. А на деле там разница не такая уж и большая, если пофикшенное освещение использовать.
Многие не играли ,а ждали теней....вот теперь только начнут играть..
ты их видишь? возможно требуется обращение в дурку
Очень бесили квадратные и пиксельные тени на самих персонажах при разговоре с ними, интересно, мод это исправит
Неплохо так то
Ник автора мода, конечно, радует:)
Ерунда. Тестировал я сегодня этот мод. При активации его возникают рандомные вылеты, когда играешь в огромных разрешениях имейте ввиду, особенно, если лезешь в инвентарь. Может из-за новых драйверов такой косяк🤷♂ Но есть и хорошая новость. С этими же драйвера бенчмарк выдаёт больше кадров, если сранивать с предыдущими, которые при этом ещё и выдавали чёрный экран. Сегодня проверял, как старые драйвера, так и новые.
&ab_channel=Jay-Z_B.Z // New Show
Лучше бы играли с трассировкой пути и не позорились
Когда выйдет мод который улучшит саму игру?
А что там улучшать? Игра огонь.
Когда ты поднимешь жопу, и организуешь кампанию по сбору денег группе модеров, причём модеры должны быть известные, а деньги идти сразу им, а не через тебя.
Там предоставь список что ты считаешь "улучшением", и согласятся ли с тобой люди.
нпс которые друг в друге застряют с 2 повторяющимися анимациями передают привет
за 1200 часов ни разу такого не встречал)
банально на улицу выходишь и любые нпс имеют такие вот убогие анимации. одни и те же действия повторяют, еще и нпс мало, точнее толпа то большая, то вот видов нпс оч мало. Они еще и зачастую не соответствуют своим типажам. Типа богатого чела в трущобах, че он там забыл хз. Халтура.