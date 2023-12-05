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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 431 оценка

"Добро пожаловать в Найт-Сити!": Киану Ривз и Идрис Эльба в релизном трейлере Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

butcher69
Новости

Сегодня, CD Projekt RED выпустила Cyberpunk 2077: Ultimate Edition доступное для покупки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В комплекте полного издания уже включено дополнение Phantom Liberty и патч 2.1, который стал последним крупным обновлением игры.

В честь этого релиза, авторы опубликовали новый ролик с участием главных звёзд игры — Киану Ривз и Идрис Эльба.

С подробным списком всех изменений в 2.1 вы можете ознакомиться вот здесь, а вот тут вы можете посмотреть трейлер со всеми основными особенностями обновления.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Смешали ролики из игры с картинками с трейлера, чем показали насколько реальность отличается от графики. Получилось зрелищно, там где живые люди.

1
WittyOrvilleton

Походу инвесторы ну вообще реально не удовлетворены продажами dlc. Вот проджекты и задёргались, выпуская один трейлер за другим)

0
alexhistory

Оно включает уже все дополнения?

-6
barabear

хз, вроде говорят если новость полностью прочитать, то там будет ответ на твой вопрос

11
alexhistory barabear

А если не читать?

-3
rexstorz alexhistory

Главное же написать )

1
Kenn1y

Увы, но не на диске.

0
Сyberpunk barabear
говорят если новость полностью прочитать, то там будет ответ на твой вопрос

но ты не проверял, да?

-1