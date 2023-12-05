"Добро пожаловать в Найт-Сити!": Киану Ривз и Идрис Эльба в релизном трейлере Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Сегодня, CD Projekt RED выпустила Cyberpunk 2077: Ultimate Edition доступное для покупки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В комплекте полного издания уже включено дополнение Phantom Liberty и патч 2.1, который стал последним крупным обновлением игры.
В честь этого релиза, авторы опубликовали новый ролик с участием главных звёзд игры — Киану Ривз и Идрис Эльба.
С подробным списком всех изменений в 2.1 вы можете ознакомиться вот здесь, а вот тут вы можете посмотреть трейлер со всеми основными особенностями обновления.
Смешали ролики из игры с картинками с трейлера, чем показали насколько реальность отличается от графики. Получилось зрелищно, там где живые люди.
Походу инвесторы ну вообще реально не удовлетворены продажами dlc. Вот проджекты и задёргались, выпуская один трейлер за другим)
Оно включает уже все дополнения?
хз, вроде говорят если новость полностью прочитать, то там будет ответ на твой вопрос
А если не читать?
Главное же написать )
Увы, но не на диске.
но ты не проверял, да?