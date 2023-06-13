Киану Ривз поделился новыми подробностями Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Xbox Showcase Extended ©

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, долгожданное дополнение ролевой игры с открытым миром от CD Projekt RED, стартовало на Xbox Showcase Extended. Во время мероприятия CD Projekt RED и Киану Ривз подробно объяснили, что мы найдем в дополнении, начиная с Пёсьего города, новой локации, где правит местная полиция и лидер.

Вероятный враг игры — Курт Хансен, очень неуловимый экс-военный, которым уж точно не доволен Джонни Сильверхенд, как дает нам догадаться сам Киану Ривз. Курт держит город в своих руках и правит им железным кулаком, и Ви несколько раз столкнется с ним, как словесно, так и физически, как предполагает трейлер.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty также постарается исправить все те критические проблемы, которые после релиза стали источником мемов для игроков. НПС станут более живыми и динамичными в своем поведении, город станет более ухоженным и все станет более живым и правдоподобным, чем в прошлом. Будут новые предметы и улучшения для Ви, которые можно будет приобрести в соответствующих магазинах.

Дополнение, напомним, выйдет 26 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X и ПК.