Крупное обновление для Cyberpunk 2077 представят 24 августа

Cyberpunk 2077 знавала и худшие дни, и правда в том, что расширение под названием Phantom Liberty вызвало большой интерес в сообществе. Это похоже на второй шанс для CD Projekt RED доказать ценность, хотя Cyberpunk 2077 уже оправилась от проблемного запуска после большой работы и самоотверженности со стороны разработчиков.
Учитывая, что запуск Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, разработчикам пора поделиться новыми подробностями. Как раз сегодня они сообщили, что представят крупное обновление для своей экшен-RPG 24 августа, в 17:00 МСК. Ведущий художник по окружению Кацпер Непокульчицки и директор игры Гейб Аматанджело расскажут о ключевых особенностях обновления и расширения Phantom Liberty, а также покажут геймплей.
с Русской озвучкой они нас конечно обломали конкретно. После этого покупать дополнение нет никакого желания
Да кидок жесткий, с учетом того что в 2020 в России стала самой продаваемой игрой..такое себе отношение
ну лично я могу и с субтирами сыграть
У меня надежда, что всё-таки будет. Егор (мужской V) показывал видос, где он и Юлия (женский V) собрались в студии со звукорежиссёром Киберпанка.
Это ни о чём не говорит, но, всё-же, хочется надеяться, что озвучат.
я тоже могу, но покупать точно не буду
он же потом провел стрим и сказал, что это была шутка и они там собирались для озвучки другой игры. потом еще долго извинялся
Озвучка будет , но явно позже , месяцев через 6 ))
оптимизацию нужно улучшить
во во
Ага щас твердить об оптимизации челам, которые напрочь продались NVIDIA, прикручивая DLSS 2 или же DLSS 3 который онли для RTX40.
Лучше компы свои улучшите, с оптимизацией там все отлично.
"хотя Cyberpunk 2077 уже оправилась от проблемного запуска после большой работы и самоотверженности со стороны разработчиков."
Мхм, скажи это сотням хейтеров которые уже 2 с лишним года выплёскивают помои на игру и на поляков на всяких игровых сайтах/форумах.. //
зачем говорить? Хоть игра и отличная, но ее старт это заслуживает. И пока есть те кто поливает помоями поляков и игру, больше шансов что такой хрени будет встречаться реже.
А ее не за что хейтить?
Убогий старт! Вранье про патчи! Вранье про ДЛС! Вранье про дорожную карту раз и дорожную карту два! Они врали, врут и скорей всего продолжат врать!