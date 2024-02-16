Новый мод Cyberpunk 2077 устраняет проблемы с ореолами в модах AMD FSR 3 Frame Generation

Новый мод Cyberpunk 2077, выпущенный на этой неделе, устраняет некоторые проблемы с ореолом, наблюдаемые в доступных в настоящее время модах AMD FSR 3 Frame Generation.
Исправление ореолов для модов FSR3 FG устраняет ореолы, которые можно увидеть за автомобилями и мотоциклами при вождении в режиме от третьего лица, а также уменьшает ореолы при вождении мотоциклов в режиме от первого лица. Это достигается за счет отключения интерполяции кадров в областях позади транспортных средств, сохраняя ее до конца сцены. Мод был протестирован с модом LukeFZ, но также должен работать и с другими модами.
Хотя разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что добавят официальную поддержку генерации кадров AMD FSR 3, пока точно неизвестно, когда технология AMD будет реализована в игре, поэтому моды — единственный способ добиться большей производительности с помощью единственной технологии генерации кадров, которая работает на всех графических процессорах.
Отличная новость! Мне на 3060 ой как пригодится. Тем, у кого 4 линейка не парьтесь.
Проверил, на 3070 работает отлично, ореолов больше нет.
Подскажи как ты его установил? Я закинул в папку с модами по пути Cyberpunk 2077\archive\pc\mod где лежат остальные, но в игре все равно за машиной остаётся гослинг (rtx 3080)
Или он не это исправляет?
Проверил, на 3090Ти работает отлично, ореол номера машины появляется изредка.
dlss включен или в нативе?
Ты по инструкции установил остальные моды тоже?
Когда импут лаг исправят интересно.