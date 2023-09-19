Новый трейлер Cyberpunk 2077 демонстрирует DLSS 3.5 и полную трассировку лучей ©

Cyberpunk 2077 станет первой игрой, поддерживающей Nvidia DLSS 3.5, новейшую версию технологии апскейлинга от производителя чипов. Обновление выйдет 21 сентября вместе с обновлением 2.0 — всего за несколько дней до запуска расширения игры Phantom Liberty.

DLSS 3.5 использует новую технологию под названием Ray Reconstruction, которую Nvidia описывает как метод на базе искусственного интеллекта, повышающий качество трассировки лучей. Ray Reconstruction заменяет «настроенные вручную шумоподавители» сетью искусственного интеллекта, обученной суперкомпьютером, что должно привести к получению пикселей более высокого качества между выборками лучей.

Кроме того, DLSS 3.5 обучается с использованием в пять раз большего количества данных, чем DLSS 3. Он также должен иметь возможность идентифицировать различные эффекты трассировки лучей, чтобы «принимать более разумные решения об использовании временных и пространственных данных» и обеспечивать более качественное масштабирование.

В случае с Cyberpunk 2077 это означает улучшение качества и четкости отражений, более точное глобальное освещение и лучшее освещение. Помимо улучшенной трассировки лучей, обновление 2.0 игры также добавит боевые действия на транспортных средствах и автомобильные погони, обновленную полицейскую систему, а также переработанные деревья перков и навыков. Когда 26 сентября выйдет Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, она также будет поддерживать Nvidia DLSS 3.5.

Важно отметить, что хотя DLSS 3 был ограничен видеокартами серии RTX 40, DLSS 3.5 будет доступен для всех графических процессоров RTX. Это означает, что вы увидите эти преимущества даже на RTX 2080 пятилетней давности. Другие игры, включая Portal с RTX, Alan Wake 2 и Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, получат DLSS 3.5 позже в этом году.