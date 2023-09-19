Новый трейлер Cyberpunk 2077 демонстрирует DLSS 3.5 и полную трассировку лучей

Cyberpunk 2077 станет первой игрой, поддерживающей Nvidia DLSS 3.5, новейшую версию технологии апскейлинга от производителя чипов. Обновление выйдет 21 сентября вместе с обновлением 2.0 — всего за несколько дней до запуска расширения игры Phantom Liberty.
DLSS 3.5 использует новую технологию под названием Ray Reconstruction, которую Nvidia описывает как метод на базе искусственного интеллекта, повышающий качество трассировки лучей. Ray Reconstruction заменяет «настроенные вручную шумоподавители» сетью искусственного интеллекта, обученной суперкомпьютером, что должно привести к получению пикселей более высокого качества между выборками лучей.
Кроме того, DLSS 3.5 обучается с использованием в пять раз большего количества данных, чем DLSS 3. Он также должен иметь возможность идентифицировать различные эффекты трассировки лучей, чтобы «принимать более разумные решения об использовании временных и пространственных данных» и обеспечивать более качественное масштабирование.
В случае с Cyberpunk 2077 это означает улучшение качества и четкости отражений, более точное глобальное освещение и лучшее освещение. Помимо улучшенной трассировки лучей, обновление 2.0 игры также добавит боевые действия на транспортных средствах и автомобильные погони, обновленную полицейскую систему, а также переработанные деревья перков и навыков. Когда 26 сентября выйдет Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, она также будет поддерживать Nvidia DLSS 3.5.
Важно отметить, что хотя DLSS 3 был ограничен видеокартами серии RTX 40, DLSS 3.5 будет доступен для всех графических процессоров RTX. Это означает, что вы увидите эти преимущества даже на RTX 2080 пятилетней давности. Другие игры, включая Portal с RTX, Alan Wake 2 и Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, получат DLSS 3.5 позже в этом году.
Можно ли теперь сказать, что это тот релиз, который должен был быть несколько лет назад?
Так они сами об этом говорят, что это мол тот самый киберпанк, который должен был выйти.
Данное обновление кардинально меняет игровой процесс и, как утверждается, станет окончательной версией Cyberpunk 2077, которая должна была появиться в 2020 году.
Им бы никто не дал пилить игру еще три года, не по своей воле разрабы выпустили игру в том ее виде!
Говорят, потому что хотят больше шекелей, а по итогу облом с такой оптимизацией
Нет. Из 70% вырезанного контента вернули максимум 20, если не меньше
Ты первый, от кого я слышу такую чушь про 70% вырезанного контента
Отражения конечно лучше стали, да и рассеивание света вполне реалистичное НО они бахвалятся мол 18fps без Dlss, а с ним 95-100 лучше бы оптимизацию потребления памяти и ресурсов провели эх маркетинг...
Зачем? Можно выпускать тухлые графические чипы, а людям впаривать фейковые кадры на счётчике фпс.
Что тут сказать, зришь в самый корень, гнилые корпораты XDD
Прикольно 🤫
Пока все говорят что оно им не нужно и толку ноль, я сижу и смотрю на эту красотищу. Блин я в этой игре буду жить.
Ты ведь один чел на планете земля, у которого комп лучи тянет
если все RTX поддерживают 3.5, то почему 3.0 не поддерживался?
Потому что это тупой маркетинг. Куртка решил под брендом длсс собрать всю чепуху, чтобы легче было впаривать. Хотя фрейм генератов никакого отношения к суперсемплингу не имеет.
Rtx on не тащит))) вот че надо на коробках писать))))
Согласен, на коробках с консолями это надо было писать с самого старта их продаж три года назад!
Не только с консолями, пекари в первую очередь страдают, ведь надо что бы были фепесы, включить консольное масштабирование с громким название DLSS, по народному обмазать мылом, так что чистые 4К в связке с RTX без DLSS и отличным фпс, будет только снится пекарям
Три года понадобилось что б сделать тот Киберпанк которого все ждали столько лет.Одно радует что они не сдались и довели всё до ума.
И в итоге нечего упали в лужу, напихав пользовательских модов
Сами давно нечего не умеют
Даже на днищенской, нищебродской rtx 2080 идёт ваш длсс 3.5
3 года назад на релизе в 1080p на ультрах с полным RTX и длсс на качество у меня выдавало 50-60фпс, интересно, с новой технологией получше ли будет
Честно говоря, особой разницы между обычным невероятным рей-трейсингом, и тем что было показано в трейлере - не видно, от слова вообще.
Сужу по-себе, т.к сам играю с включенными лучами, пускай и без трассировки пути.
P.s. более чёткие отражения можно было создать и без Ray-Reconstruction. Качество отражений созданных с помощью лучей напрямую зависит от объёма буфера обмена на них выделенных.
Поэтому где-то они и сейчас ультра-чёткие в игре(на стёклах машин, например), а где-то мыло-мыльные(дороги во время дождливой погоды).
Да игра и без rt выглядит достаточно шикарно.
18 эфпээс, это просто пшекский позор. Впрочем, это классика уже. Оптимизации нет, но вы держитесь. XD
Лучи отключи и играй в 60.
Зачем тогда их добавлять в игру, если даже самая топовая видеокарта выдаёт 18фпс?
С длсс нормально идет. Это единственный вариант поиграть с трассировкой пути, технологией, которой понадобилось десятки лет, чтобы видеокарты смогли отрисовывать ее в реальном времени.