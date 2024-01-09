По словам CEO CDPR, поздний релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty был "нелогичным"

Как недавно сообщила CD Projekt RED, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разошлось тиражом в 5 миллионов копий, что стало огромным успехом для польской студии. Однако есть и те, кто считает, что расширение было выпущено слишком поздно.

По мнению Михала Новаковски, генерального директора CD Projekt RED, релиз Phantom Liberty должен был состояться гораздо раньше, чем он состоялся:

Если честно, решение выпустить расширение спустя столько времени после выхода базовой игры было нелогичным. И все же то, что произошло, доказывает нам, что предлагать хороший контент, который делает игроков счастливыми, - это всегда правильный путь.

Да, CDPR - крупная компания с достаточным бюджетом, чтобы создать нечто подобное Phantom Liberty, но то, что она полностью перевернула представление людей за три года после выхода одиночной игры, - не что иное, как чудо.

В любом случае, невзирая на то, сколько времени и сожалений прошло между релизом базовой игры и ее DLC, итоговый результат все же оказался высочайшего качества, а его коммерческий успех окупил все старания CD Projekt RED.