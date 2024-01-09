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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 146 оценок

По словам CEO CDPR, поздний релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty был "нелогичным"

Gruz_
Новости

Как недавно сообщила CD Projekt RED, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разошлось тиражом в 5 миллионов копий, что стало огромным успехом для польской студии. Однако есть и те, кто считает, что расширение было выпущено слишком поздно.

По мнению Михала Новаковски, генерального директора CD Projekt RED, релиз Phantom Liberty должен был состояться гораздо раньше, чем он состоялся:

Если честно, решение выпустить расширение спустя столько времени после выхода базовой игры было нелогичным. И все же то, что произошло, доказывает нам, что предлагать хороший контент, который делает игроков счастливыми, - это всегда правильный путь.

Да, CDPR - крупная компания с достаточным бюджетом, чтобы создать нечто подобное Phantom Liberty, но то, что она полностью перевернула представление людей за три года после выхода одиночной игры, - не что иное, как чудо.

В любом случае, невзирая на то, сколько времени и сожалений прошло между релизом базовой игры и ее DLC, итоговый результат все же оказался высочайшего качества, а его коммерческий успех окупил все старания CD Projekt RED.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lvinomord

Ну если бы многие игровые компании так же долго поддерживали свои изначально "неровные" проекты,то интерес к ним держался бы дольше.И играть в такие игры было бы гораздо комфортнее.

6
Tom[Cat]

Только базовый геймплей киберпанка слабый, в отрыве от сюжета и квестов.

Я до показа гейплея думал что они реально жесткую систему из настолки смогут перенести.

-2
ivan41kds Tom[Cat]

и пошло бы это на пользу?

1
JJ_Jon_34_rus

Кажется они не усвоили своих ошибок с "ранними" релизами.

2
Unicorling

Те кто усвоил уже в этой студии не работают

2
Zlobin_Evgeny

хорошо что вообще релиз состоялся

1
Ellie Williams

это не дополнение поздно вышло, это игра рано вышла!

она только спустя 3 года играбельна стала

0
Aranhaid

сам себе врет)если бы не длс игра бы умерла в багах и всяких дизлайках плюс это вам больше чем игрокам ибо это ваша кормушка

0
I love my computer

А сколько "сожалений прошло"? 🤡 Могу, подвинься, у тебя конкурент в палате.

0
Dmitriy_1981

по поводу коммерческого успеха на ютубе говорят противоположное - что разработка так и не окупилась. Кому верить непонятно

0
Tom[Cat]

Че там с мультиплеером лол

-1
Unicorling

Его даже разрабатывать не стали, уже вторую часть в производство запустили

1
AndralStormborn

Молодцы

-2
Гена Транквилизатор

Сосут концы

0
Гена Транквилизатор

То ли дело сранний релиз киберпука))))

-4