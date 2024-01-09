По словам CEO CDPR, поздний релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty был "нелогичным"

Как недавно сообщила CD Projekt RED, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разошлось тиражом в 5 миллионов копий, что стало огромным успехом для польской студии. Однако есть и те, кто считает, что расширение было выпущено слишком поздно.
По мнению Михала Новаковски, генерального директора CD Projekt RED, релиз Phantom Liberty должен был состояться гораздо раньше, чем он состоялся:
Если честно, решение выпустить расширение спустя столько времени после выхода базовой игры было нелогичным. И все же то, что произошло, доказывает нам, что предлагать хороший контент, который делает игроков счастливыми, - это всегда правильный путь.
Да, CDPR - крупная компания с достаточным бюджетом, чтобы создать нечто подобное Phantom Liberty, но то, что она полностью перевернула представление людей за три года после выхода одиночной игры, - не что иное, как чудо.
В любом случае, невзирая на то, сколько времени и сожалений прошло между релизом базовой игры и ее DLC, итоговый результат все же оказался высочайшего качества, а его коммерческий успех окупил все старания CD Projekt RED.
Ну если бы многие игровые компании так же долго поддерживали свои изначально "неровные" проекты,то интерес к ним держался бы дольше.И играть в такие игры было бы гораздо комфортнее.
Только базовый геймплей киберпанка слабый, в отрыве от сюжета и квестов.
Я до показа гейплея думал что они реально жесткую систему из настолки смогут перенести.
и пошло бы это на пользу?
Кажется они не усвоили своих ошибок с "ранними" релизами.
Те кто усвоил уже в этой студии не работают
хорошо что вообще релиз состоялся
это не дополнение поздно вышло, это игра рано вышла!
она только спустя 3 года играбельна стала
сам себе врет)если бы не длс игра бы умерла в багах и всяких дизлайках плюс это вам больше чем игрокам ибо это ваша кормушка
А сколько "сожалений прошло"? 🤡 Могу, подвинься, у тебя конкурент в палате.
по поводу коммерческого успеха на ютубе говорят противоположное - что разработка так и не окупилась. Кому верить непонятно
Че там с мультиплеером лол
Его даже разрабатывать не стали, уже вторую часть в производство запустили
Молодцы
Сосут концы
То ли дело сранний релиз киберпука))))